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Фильм "Бабий Яр. Контекст" Сергея Лозницы получил награду Лондонского кинофестиваля

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
18 октября, 17:40
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Украинскую документальную картину отметили спецнаградой в рамках BFI London Film Festival, который проходил в Великобритании с 6 по 17 октября
Фильм Сергея Лозницы получил награду Лондонского кинофестиваля
Фильм Сергея Лозницы получил награду Лондонского кинофестиваля / Фото: Getty Images

"Бабий Яр. Контекст" основан на архивных материалах 1941-1966 годов. Фильм Сергея Лозницы рассказывает о событиях, которые привели к массовому убийству евреев в оккупированном нацистами Киеве 29−30 сентября 1941 года.

Подробнее читайте в этом материале.

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Кадры из фильма "Бабий Яр. Контекст"
Кадры из фильма "Бабий Яр. Контекст" / Фото: Скриншот из YouTube

"Бабий Яр. Контекст" отметили специальной наградой лондонского кинофестиваля – "Особая благодарность".

Режиссер Сергей Лозница позирует во время портретной фотосессии в рамках 65-го Лондонского кинофестиваля BFI
Режиссер Сергей Лозница позирует во время портретной фотосессии в рамках 65-го Лондонского кинофестиваля BFI / Фото: Getty Images

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Ранее фильм получил награду "Золотой глаз" на Каннском кинофестивале и премию имени Шанталь Акерман на Иерусалимском международном кинофестивале как лучший иностранный документальный фильм.

Лауреаты Лондонского кинофестиваля

  • Лучший фильм – "В дорогу" (Иран);
  • Кинорежиссерская стипендия – "Истинные вещи";
  • Лучшая характерная черта – "Детская площадка";
  • Особая благодарность в номинации "Лучшая характерная черта" – "Маленькое тело";
  • Лучший документальный фильм – "Став Кусто" (США);
  • Особая благодарность за документалку – "Бабий Яр. Контекст";
  • Иммерсивное искусство – "Только рост" (Великобритания);
  • Особая благодарность за иммерсивное искусство – "Практически там" (Великобритания);
  • Приз зрительских симпатий – "Коста-Брава" (Ливан);
  • Лучший короткометражный фильм – "С любовью, папа";
  • Особая благодарность за короткометражку – The Bang Straws (Великобритания).

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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