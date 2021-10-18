Фильм "Бабий Яр. Контекст" Сергея Лозницы получил награду Лондонского кинофестиваля

"Бабий Яр. Контекст" основан на архивных материалах 1941-1966 годов. Фильм Сергея Лозницы рассказывает о событиях, которые привели к массовому убийству евреев в оккупированном нацистами Киеве 29−30 сентября 1941 года.
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"Бабий Яр. Контекст" отметили специальной наградой лондонского кинофестиваля – "Особая благодарность".
Ранее фильм получил награду "Золотой глаз" на Каннском кинофестивале и премию имени Шанталь Акерман на Иерусалимском международном кинофестивале как лучший иностранный документальный фильм.
Лауреаты Лондонского кинофестиваля
- Лучший фильм – "В дорогу" (Иран);
- Кинорежиссерская стипендия – "Истинные вещи";
- Лучшая характерная черта – "Детская площадка";
- Особая благодарность в номинации "Лучшая характерная черта" – "Маленькое тело";
- Лучший документальный фильм – "Став Кусто" (США);
- Особая благодарность за документалку – "Бабий Яр. Контекст";
- Иммерсивное искусство – "Только рост" (Великобритания);
- Особая благодарность за иммерсивное искусство – "Практически там" (Великобритания);
- Приз зрительских симпатий – "Коста-Брава" (Ливан);
- Лучший короткометражный фильм – "С любовью, папа";
- Особая благодарность за короткометражку – The Bang Straws (Великобритания).
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