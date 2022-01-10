Где еще снимался О Ён Су – тот самый дедушка из Игры в кальмара

Одним из победителей 79-й церемонии "Золотой глобус", которая минувшей ночью прошла в Лос-Анджелесе, стал исполнитель одной из главных ролей в сериале "Игра в кальмара".
О Ён Су стал первым корейским актером, получившим эту статуэтку. Далее в материале рассказываем, где он еще снимался.
Что известно о О Ён Су из "Игры в кальмара"
Далее по теме
О Ён Су уже более шести десятилетий снимается в кино, с 1967 года работает в театре. Его кинодебют состоялся в 2002 году в комедии "Маленький монах".
Самой же значимой он считает работу в артхаусной картине Ким Ки Дука "Весна, лето, осень, зима… и снова весна". И хотя этот фильм получил множество наград, из-за жанра, народной популярности кино О Ён Су не принесло.
О Ён Су сыграл в сериале "Великая королева Сондок", популярной многосерийной драме "Бог войны". В 1965 и 1975 годах написал сценарии для двух южнокорейских фильмов.
После выхода "Игра в кальмара" Су поступает много предложений сняться в рекламе, но он почти все отклоняет. Вообще его жизнь изменилась, как рассказал актер в одном из интервью, и ему тяжело быть знаменитым:
Теперь все по-другому. Даже когда я просто иду в кафе, я всегда должен думать о том, как я выгляжу. Быть известным — это тяжело.