Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ❄ Украина в снегу 🇰🇿 Майдан в Казахстане 💼 Дело против Порошенко

Золотой глобус 2022

Дочь Бейонсе

Болезнь Преснякова

Пузатый Ди Каприо

Бритни до срыва

Кого послушать?
СЕГОДНЯ Звезды Кинолента

Где еще снимался О Ён Су – тот самый дедушка из Игры в кальмара

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 января, 14:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
77-летний южнокорейский актер получил "Золотой глобус" за роль второго плана – игрока №001 О Иль Нама в нашумевшем сериале о смертельных гонках
Где еще снимался дедушка из "Игры в кальмара"
Где еще снимался дедушка из "Игры в кальмара" / Фото: YouTube, Imdb.com

Одним из победителей 79-й церемонии "Золотой глобус", которая минувшей ночью прошла в Лос-Анджелесе, стал исполнитель одной из главных ролей в сериале "Игра в кальмара".

О Ён Су стал первым корейским актером, получившим эту статуэтку. Далее в материале рассказываем, где он еще снимался.

Реклама

Что известно о О Ён Су из "Игры в кальмара"

О Ён Су в сериале "Игра в кальмара"
О Ён Су в сериале "Игра в кальмара" / Фото: Скриншот из видео

О Ён Су уже более шести десятилетий снимается в кино, с 1967 года работает в театре. Его кинодебют состоялся в 2002 году в комедии "Маленький монах".

Кадр из фильма "Весна, лето, осень, зима… и снова весна"
Кадр из фильма "Весна, лето, осень, зима… и снова весна" / Фото: Скриншот из видео

Реклама

Самой же значимой он считает работу в артхаусной картине Ким Ки Дука "Весна, лето, осень, зима… и снова весна". И хотя этот фильм получил множество наград, из-за жанра, народной популярности кино О Ён Су не принесло.

О Ён Су сыграл в сериале "Великая королева Сондок", популярной многосерийной драме "Бог войны". В 1965 и 1975 годах написал сценарии для двух южнокорейских фильмов.

После выхода "Игра в кальмара" Су поступает много предложений сняться в рекламе, но он почти все отклоняет. Вообще его жизнь изменилась, как рассказал актер в одном из интервью, и ему тяжело быть знаменитым:

Реклама

Теперь все по-другому. Даже когда я просто иду в кафе, я всегда должен думать о том, как я выгляжу. Быть известным — это тяжело.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
MARUV спела о вакцинации
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
1/2
#человек_сего_дня
10 января. Чарльз Пирсон. 159 лет назад (1863) начала работу первая линия лондонской подземки Metropolitan Railway, насчитывающая всего 7 станций. Так появилось первое в мире метро…
На встречу с героем!
Как королева
Портрет Кейт Миддлтон к 40-летию
Больше фото герцогини
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Цитата дня

На самом деле здесь хорошо относятся к украинцам, знают, что мы очень трудолюбивые

Алексей Федосов украинский режиссер в Голливуде
Имидж украинцев в США

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять