Где еще снимался О Ён Су – тот самый дедушка из Игры в кальмара

77-летний южнокорейский актер получил "Золотой глобус" за роль второго плана – игрока №001 О Иль Нама в нашумевшем сериале о смертельных гонках

Где еще снимался дедушка из "Игры в кальмара" / Фото: YouTube, Imdb.com

Одним из победителей 79-й церемонии "Золотой глобус", которая минувшей ночью прошла в Лос-Анджелесе, стал исполнитель одной из главных ролей в сериале "Игра в кальмара".

О Ён Су стал первым корейским актером, получившим эту статуэтку. Далее в материале рассказываем, где он еще снимался.

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Что известно о О Ён Су из "Игры в кальмара"

О Ён Су в сериале "Игра в кальмара" / Фото: Скриншот из видео

О Ён Су уже более шести десятилетий снимается в кино, с 1967 года работает в театре. Его кинодебют состоялся в 2002 году в комедии "Маленький монах".

Кадр из фильма "Весна, лето, осень, зима… и снова весна" / Фото: Скриншот из видео

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Самой же значимой он считает работу в артхаусной картине Ким Ки Дука "Весна, лето, осень, зима… и снова весна". И хотя этот фильм получил множество наград, из-за жанра, народной популярности кино О Ён Су не принесло.

О Ён Су сыграл в сериале "Великая королева Сондок", популярной многосерийной драме "Бог войны". В 1965 и 1975 годах написал сценарии для двух южнокорейских фильмов.

После выхода "Игра в кальмара" Су поступает много предложений сняться в рекламе, но он почти все отклоняет. Вообще его жизнь изменилась, как рассказал актер в одном из интервью, и ему тяжело быть знаменитым:

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