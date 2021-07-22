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Памяти Богдана Ступки: 5 потрясающих ролей легендарного актера

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
22 июля, 11:53
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22 июля, восемь лет назад, ушел из жизни легенда украинского кино и театра – актер Богдан Ступка. Предлагаем вспомнить и пересмотреть самые знаковые фильмы в его творчестве

Актер Богдан Ступка, сын которого ранее поделился трогательными воспоминаниями, сыграл в более, чем 100 фильмах и исполнил около 50 ролей в театре. В 1961 году Богдан Сильвестрович навсегда связал свою жизнь с актерским мастерством, став актером знаменитого Львовского украинского драматического театра им. М. К. Заньковецкой.

В кино актер часто воплощал образы глав семейств, руководителей и перевоплощался почти во всех украинских гетманов!

В этот памятный день мы собрали лучшие роли Богдана Ступки.

"Белая птица с черной отметиной"

Это классика украинского кинематографа от режиссера Юрия Ильенко. Фильм получил Золотой приз Московского кинофестиваля в 1971 году. Это был кинодебют для Богдана Ступки, и тут он сразу сыграл главную роль – Ореста Звонаря. Вместе с ним в фильме сыграл Иван Миколайчук.

"Восток-Запад"

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Фильм французского режиссера Режиса Варнье с Олегом Меньшиковым, Катрин Денев и Сергеем Бодровым-мл. в главных ролях. Фильм номинировался на "Оскар" в номинации "Лучшая иностранная лента". Ступка здесь сыграл полковника Бойко.

"Огнем и мечом"

Исторический фильм польского режиссера Ежи Гофмана с Михалем Жебровским, Александром Домогаровым и Изабеллой Скорупко в главных ролях. Богдан Ступка воплотил на экране гетмана Богдана Хмельницкого.

"Свои"

Картина Дмитрия Месхиева описывает события, происходящие на захваченном нацистами псковском хуторе в августе 1941 года. Ступка выступил в роли деревенского старосты Ивана Блинова, который укрывает в своем доме военнопленных. За свою работу актер получил приз Московского международного кинофестиваля и награду "Ника".

"Тарас Бульба"

Ступке досталась главная роль в исторической картине "Тарас Бульба", снятой по мотивам повести Николая Гоголя. Хотя фильм не получил много положительных откликов, Ступка успешно справился с образом решительного, неумолимого казацкого полковника.

Напомним, что ранее внук Богдана Сильвестровича, Дмитрий Ступка рассказал, как ему непросто находить работу.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.

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