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Грозная Морда и добрые полицейские: стала известна дата премьеры сериала "Топтун"

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
9 сентября, 17:49
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4 октября в 17:00 на телеканале "Украина" состоится премьера 40-серийного детективного сериала "Топтун". Одну из главных ролей в картине сыграла собака с сериальной кличкой Морда
Александра Польгуй на съемках сериала "Топтун"
Александра Польгуй на съемках сериала "Топтун" / Фото: пресс-служба

В центре сюжета сериала "Топтун" – непростые отношения детектива Василия Топтенко и его жены Марины, которые работают в одном отделе. Вместе им приходится разбираться во множестве криминальных дел. Ситуация осложняется еще и тем, что Марина стала непосредственным начальником Василия.

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Во-первых, для меня эта история все равно про любовь. Во-вторых, она про двух независимых личностей, которые с чем-то мирятся или нет. У каждого персонажа свой характер, но даже если кто-то из них совершил ошибку в отношениях, они все равно любят друг друга, – сказала актриса Александра Польгуй, которая сыграла роль Марины Топтенко.

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Герои сериала окажутся в центре непредвиденных событий, поэтому Василию Топтенко и его коллегам предстоит расследовать сложные ситуации, которые не оставят равнодушными зрителя телеканала "Украина".

Я понимаю, что у многих в нашей стране есть определенные претензии к оперативникам, но мы делаем своих героев такими, какими хотим видеть их в жизни, – рассказал актер Михаил Кукуюк, который сыграл персонажа Василия Топтенко.

Михаил Кукуюк
Михаил Кукуюк / Фото: пресс-служба

Среди сильных и смелых героев в сериале появится еще один неожиданный и к тому же лохматый персонаж с сериальной кличкой Морда. Существует мнение, что породу "черный терьер" много лет назад вывели путем длительного скрещивания – специально для охраны. Но Морда не выглядит грозной и злой. Наоборот, собака сразу влюбила в себя всю съемочную группу! Например, во время одной из сцен, когда Морде нужно было нырять в бассейн, собака несколько дублей подряд с огромным удовольствием выполняла команды. И она очень расстроилась, когда съемки в воде закончились.

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Морда на съемках сериала "Топтун"
Морда на съемках сериала "Топтун" / Фото: пресс-служба

Что же касается личной жизни бывших супругов в сериале "Топтун", то никто из актеров не признался, как она сложится, и причина даже не в том, что нельзя рассказывать о всех секретах сюжета. Оказывается, актеры узнавали о продолжении истории только перед съемками очередной серии.

В основе серила "Топтун" не адаптационный, а новый сценарий, поэтому в нем все будет развиваться неожиданно для всех: и для актеров, и для зрителей. К тому же он написан с отличным чувством юмора и пониманием того, что все-таки главное в жизни, – объяснила актриса Екатерина Гулякова.

Екатерина Гулякова
Екатерина Гулякова / Фото: пресс-служба

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По словам актрисы Александры Польгуй, ей было интересно наблюдать за трансформацией своей героини, жизнь которой после разрыва с любимым мужчиной очень сильно изменилась.

В какой-то момент Марина и Василий даже пытаются наладить отношения. Чем это закончится – посмотрим. Здесь как раз кроется интрига, потому что появляются еще и другие персонажи. Все свободны, поэтому в жизни главных героев может быть все что угодно, – сказала Александра Польгуй.

В фильме снимались Михаил Кукуюк, Александра Польгуй, Руслан Коваль, Анна Иванова, Екатерина Гулякова, Вячеслав Ветковский, Сергей Комаровский, Сергей Дзялик, Любомир Валивоц, Сергей Смеян. Режиссеры – Валерий Рожко, Тарас Рыбальченко, Сергей Толкушкин. Операторы-постановщики – Станислав Власенко, Константин Гомон. Продюсеры – Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Олег Рогожа, Армен Тер-Аванесов.

Над сериалом по заказу телеканала "Украина" работала продакшн-компания IVORY films.

Смотрите премьеру 40-серийного детективного сериала "Топтун" 4 октября в 17:00 на телеканале "Украина".

О другом новом сериале на телеканале "Украина" – "Люся Интерн" – узнайте в ролике:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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