Хэллоуин убивает: что известно о фильме и короткий пересказ франшизы

Джон Карпентер в далеком 1978-м не планировал создавать целую серию фильмов о хладнокровном убийце. Вообще, как рассказывал сам режиссер в многочисленных интервью, идея снять "Хэллоуин" пришла к ним с кинопродюсером Ирвином Яблансом случайно.
Тем не менее первый фильм положил начало современным слэшерам, а его центральный персонаж – Майкл Майерс – стал одним из главных убийц в классических ужастиках, наравне с Фредди из "Кошмар на улице вязов", Джейсоном из "Пятница 13-е" и Гоустфэйсом из "Крик".
О чем фильмы Хэллоуин
Всего серия насчитывает 13 картин, включая два ремейка режиссера и музыканта Роба Зомби и "Хэллоуин заканчивается", выход которого запланирован на 2022 год.
Далее по теме
История начинается с маленького Майкла, который в ночь всех святых убивает свою старшую сестру и ее бойфренда, оставляя в живых младшую сестренку – Лори. Мальчика отправляют в психлечебницу где за ним много лет наблюдает доктор Сэмюэл Лумис. Но спустя 15 лет Майерс сбегает.
После побега Майкл разыскивает свою сестру, убивая всех, кто попадается на пути. Его попытки растянуты на несколько фильмов, зрителям показывают уже взрослую Лори, которую в 1978-м сыграла Джейми Ли Кертис и играет до сих пор, а также ее семью.
Из года в год на Хэллоуин Лори опасается, что ее брат вернется и в конце концов решается положить конец этому семейному ужасу. Спойлер: у нее не получается...
Ремейк
Два фильма, снятых Робом Зомби, пусть и не особенно хорошо были приняты критиками, но все же стоят внимания. Первый из них, вышедший в 2007 году, подробно рассказывает о детстве Майкла, о том, что повлияло на его психику, из-за чего он стал безжалостным убийцей.
Хотя ответ режиссер дает нам в самом начале кино, цитатой доктора Лумиса: "Самые темные души не те, которые предпочитают существовать в бездне преисподней, но те, которые вырываются из бездны и бесшумно бродят среди нас".
Рекомендую этот ремейк к просмотру.
Переосмысление
В 2018 году вышел новый фильм "Хэллоуин", который, игнорируя все предыдущие, продолжил историю первой картины 1978-го. Майкл Майерс сбегает из лечебницы, чтобы провести финальную схватку с Лори Строуд...
О чем фильм "Хэллоуин убивает"
Лори Строуд вместе с дочкой и внучкой уверены, что убили Майкла Майерса, но, по классике жанра, он остался жив. Расправиться с ним уже хочет весь город, и пока Лори находится в больнице, за ее братом охотится целая группа людей.
Я уже упоминала, что Майкла Майерса невозможно убить? Это не спойлер, но дальше сюжет пересказывать не буду. Лучше все увидеть собственными глазами)
Смотреть трейлер "Хэллоуин убивает" онлайн:
Еще новости по теме:
- Что посмотреть на Хэллоуин: выбираем фильм по тонометру жуткости.
- 5 фильмов ужасов для вечеринок на Хэллоуин, которые сложно досмотреть до конца.