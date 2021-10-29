Хэллоуин убивает: что известно о фильме и короткий пересказ франшизы

В украинских кинотеатрах выходит слэшер об одном из самых живучих персонажей хорроров – Майкле Майерсе. "Хэллоуин убивает" – это 12 картина в кинофраншизе Джона Карпентера и Мустафы Аккада

Что известно о фильме "Хэллоуин" / Фото: Коллаж: Сегодня

Джон Карпентер в далеком 1978-м не планировал создавать целую серию фильмов о хладнокровном убийце. Вообще, как рассказывал сам режиссер в многочисленных интервью, идея снять "Хэллоуин" пришла к ним с кинопродюсером Ирвином Яблансом случайно.

Тем не менее первый фильм положил начало современным слэшерам, а его центральный персонаж – Майкл Майерс – стал одним из главных убийц в классических ужастиках, наравне с Фредди из "Кошмар на улице вязов", Джейсоном из "Пятница 13-е" и Гоустфэйсом из "Крик".

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О чем фильмы Хэллоуин

Всего серия насчитывает 13 картин, включая два ремейка режиссера и музыканта Роба Зомби и "Хэллоуин заканчивается", выход которого запланирован на 2022 год.

История начинается с маленького Майкла, который в ночь всех святых убивает свою старшую сестру и ее бойфренда, оставляя в живых младшую сестренку – Лори. Мальчика отправляют в психлечебницу где за ним много лет наблюдает доктор Сэмюэл Лумис. Но спустя 15 лет Майерс сбегает.

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6-летний Майкл Майерс / Фото: кадр из фильма "Хэллоуин", 1978

После побега Майкл разыскивает свою сестру, убивая всех, кто попадается на пути. Его попытки растянуты на несколько фильмов, зрителям показывают уже взрослую Лори, которую в 1978-м сыграла Джейми Ли Кертис и играет до сих пор, а также ее семью.

Джейми Ли Кертис в роли Лори Строуд / Фото: кадр из фильма "Хэллоуин убивает" 2021

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Из года в год на Хэллоуин Лори опасается, что ее брат вернется и в конце концов решается положить конец этому семейному ужасу. Спойлер: у нее не получается...

Ремейк

Два фильма, снятых Робом Зомби, пусть и не особенно хорошо были приняты критиками, но все же стоят внимания. Первый из них, вышедший в 2007 году, подробно рассказывает о детстве Майкла, о том, что повлияло на его психику, из-за чего он стал безжалостным убийцей.

Кадр из фильма "Хэллоуин" 2007

Хотя ответ режиссер дает нам в самом начале кино, цитатой доктора Лумиса: "Самые темные души не те, которые предпочитают существовать в бездне преисподней, но те, которые вырываются из бездны и бесшумно бродят среди нас".

Рекомендую этот ремейк к просмотру.

Переосмысление

В 2018 году вышел новый фильм "Хэллоуин", который, игнорируя все предыдущие, продолжил историю первой картины 1978-го. Майкл Майерс сбегает из лечебницы, чтобы провести финальную схватку с Лори Строуд...

О чем фильм "Хэллоуин убивает"

Лори Строуд вместе с дочкой и внучкой уверены, что убили Майкла Майерса, но, по классике жанра, он остался жив. Расправиться с ним уже хочет весь город, и пока Лори находится в больнице, за ее братом охотится целая группа людей.

Я уже упоминала, что Майкла Майерса невозможно убить? Это не спойлер, но дальше сюжет пересказывать не буду. Лучше все увидеть собственными глазами)

Смотреть трейлер "Хэллоуин убивает" онлайн:

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