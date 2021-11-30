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Игра в кальмара и Пропавшая дочь забрали главные награды Gotham Awards — 2021

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
30 ноября, 11:16
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У сериала "Игра в кальмара" — первая кинопремия. Южно-корейское шоу назвали сериалом года минувшим вечером на церемонии Gotham Awards в Нью-Йорке
Кадры из "Игра в кальмара" и "Пропавшая дочь"
Кадры из "Игра в кальмара" и "Пропавшая дочь" / Фото: Коллаж: Сегодня

Минувшей ночью объявили победителей Gotham Awards-2021 – премии, которую вручают за заслуги в области независимого кино. Мы уже писали, что на красной дорожке в Нью-Йорке появился актер Николас Кейдж со своей молодой женой.

Так, лучшим сериалом года на Gotham Awards признали "Игру в кальмара". Это первая кинопремия нашумевшего хита, который побил всевозможные рейтинги этой осенью. Кстати, недавно стало известно, что сериал продлили на второй сезон.

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Кадр из сериала "Игра в кальмара"
Кадр из сериала "Игра в кальмара" / Фото: Imdb.com

А в номинации "Лучший фильм" победила режиссерская работа Мэгги Джилленхол – "Пропавшая дочь". Главную роль в картине исполнила Оливия Колман, которую также отметили статуэткой Gotham Awards. Всего фильм Мэгги получил четыре награды.

Смотреть трейлер фильма "Пропавшая дочь" 2021:

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Все победители Gotham Awards-2021

  • Лучший фильм — "Незнакомая дочь", Мэгги Джилленхол
  • Лучший документальный фильм — "Побег", Йонас Поэр Расмуссен
  • Лучший международный фильм — "Сядь за руль моей машины", Рюсукэ Хамагути
  • Главный прорыв среди режиссеров — Мэгги Джилленхол, "Незнакомая дочь"
  • Лучший сценарий — Мэгги Джилленхол, "Незнакомая дочь"
  • Лучшая главная роль — Оливия Колман, "Незнакомая дочь"; Фрэнки Фэйсон, The Killing of Kenneth Chamberlain
  • Лучший сериал (длительность эпизодов — более 40 минут) — "Игра в кальмара", Хван Дон-хек
  • Лучший сериал (длительность эпизодов — менее 40 минут) — "Псы резервации", Стерлин Харьо, Сидни Фриланд
  • Прорыв года среди актеров — Эмилия Джонс, "CODA: Ребенок глухих родителей"

Отметим, что В прошлом году триумфатором Gotham Awards стала драма "Земля кочевников" Хлои Чжао, которая затем получила "Оскар" и сняла очень неоднозначный фильм "Вечные" для студии Marvel.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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