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Игра в кальмара – южнокорейский хит от Netflix об играх на выживание. Почему сериал так популярен?

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
3 октября, 16:49
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В сентябре на Netflix вышел новый южнокорейский сериал "Игра в кальмара", который вскоре вызвал огромный ажиотаж. Объединив в себе триллер, боевик и приключения, прямо сейчас проект лидирует по всем рейтингам
Кадр из сериала "Игра в кальмара"
Кадр из сериала "Игра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

Всего за несколько дней после премьеры "Игра в кальмара" приковала внимание сериаломанов со всего мира, став настоящим феноменом на Netflix. Напоминающий американскую трилогию "Голодные игры", в котором тоже в центре сюжета оказывается игра на выживание, южнокорейский проект стал предметом бурных обсуждений в Сети. В чем-то это можно объяснить успехом таких хитов, как "Паразиты" и "Поезд в Пусан", после которых внимание к южнокорейскому кинематографу действительно выросло.

О чем рассказывается в сериале и чем он так хорош, что зрители не могут оторваться от экранов – рассказываем.

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Сюжет "Игры в кальмара"

Действие сюжета разворачивается в современной Южной Корее, где, как всем известно, есть значительная проблема с социальным неравенством и безработицей.

В центре истории – бедный безработный отец Сон Ки Хун, чья дочь совсем скоро улетит с матерью и отчимом в США. Однажды он получает визитку от незнакомого мужчины, который предлагает ему пойти на авантюру и сыграть в особую игру с шансом выиграть хорошую сумму. После очередной неудачи, Сон решается позвонить по номеру. Герой приходит в указанное место, садится в подъехавший фургон и засыпает от газа, который внезапно начинает распыляться.

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Приходит в себя Сон уже в огромном помещении, одетый в спортивный костюм с меткой "456". Рядом с ним -455 таких же, как он людей, которые желают сыграть в игру, чтобы получить деньги. У каждого из них – невыплаченные кредиты, опустевшие банковские счета и бедность в реально жизни. Здесь – они имеют шанс выиграть и заработать.

Вместе с 456 азартными игроками оказываются и люди в розовых костюмах – сотрудники, которые будут курировать весь процесс игры.

Игрокам сообщают, что на протяжении следующих шести дней они сыграют в шесть простых детских игр. Одна из таких, перетягивание каната, только в данном случае – у игроков нет права на ошибку, поскольку проиграш будет равен смертельному исходу.

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Кадр из сериала "Игра в кальмара"
Кадр из сериала "Игра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

Почему "Игра в кальмара" так популярен?

Сериал объединил в себе элементы нескольких успешных хитов США, Европы и Южной Кореи. Например, трилогия "Голодные игры", вышедшая в 2012 году, окупила себя в прокате в несколько десятков раз. Сюжеты с играми на выживание всегда были интересными для зрителя. Но в отличие от американской серии фильмов, где Китнис Эвердин фактически приходится вступить в игру, герои "Игры в кальмара" идут на это ради денег.

Кадр из сериала "Игра в кальмара"
Кадр из сериала "Игра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

Еще одним популярным сериалом в подобном жанре стал "Бумажный дом" – испанская драма, которая тоже выходит на Netflix. В свое время сериал побил все рейтинги, хотя в центре истории там ограбление монетного двора, а затем банка Испании.

Но в основе "Игры в кальмара" достаточно простая идея, которая ранее уже была показана в "Паразитах" – на что будут готовы люди, чтобы получить желаемое.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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