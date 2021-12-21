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Именно то, чего ждали фанаты: обзор на фильм Человек-паук: Нет пути домой (без спойлеров)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
21 декабря, 14:06
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За первый уикэнд триквел от Marvel и Sony Pictures собрал в прокате по всему миру $587 млн и показал третий лучший старт в истории КВМ
Обзор на фильм Человек-паук: Нет пути домой/Spider-Man: No Way Home
Обзор на фильм Человек-паук: Нет пути домой/Spider-Man: No Way Home / Фото: Marvel Studios

Завершение трилогии о Человеке-пауке от Marvel и Sony собирает огромные кассы и это вполне оправданно. После выхода "Мстители: Финал", Spider-Man: No Way Home – лучшее, на что в кинотеатре можно потратить два часа.

Фильм динамичный, красочный, наполненный, трогательный, веселый, а местами до слез грустный. Marvel в этот раз как нельзя лучше перенесли комикс на большой экран, гармонично соединив каноны с современными стандартами экшен фильмов.

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После провальных "Вечных", новый паучок – как глоток свежего воздуха.

Сюжет "Человек-паук: Нет пути домой"

Фильм начинается с того, чем закончилась предыдущая часть – Дж. Джона Джеймсон обвиняет Человека-паука в убийстве Мистерио, на огромном экране в центре Нью-Йорка транслируют видеозапись, в которой Квентин Бек раскрывает личность супергероя.

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С этого и начались проблемы Питера. И не только его – последствия коснулись самых близких людей Паркера. В итоге он не придумал ничего лучше, чем пойти к Стивену Стренджу и попросить его все исправить. Но стало только хуже... а док теперь точно не хочет иметь детей.

Ребенок и Мультивселенная

По сути вся картина построена на том, что Питер Паркер налажал и повел себя как ребенок, которым он в принципе и является. Об этом лишь на минуту забывает Доктор Стрендж, ведь Человек-паук сражался с ним наравне против Таноса в космосе!

Теперь мы имеем проблемы с Мультивселенной, которые во всей красе раскроются в следующем фильме о мистере Докторе.

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Кадр из фильма "Человека-паук: Нет пути домой"
Кадр из фильма "Человека-паук: Нет пути домой" / Фото: Marvel Studios

Несмотря на то, что Паркер прекрасно осознает собственную роль в своем мире и понимает, какая ответственность лежит на нем, он не справляется с подростковой непосредственностью и импульсивностью. В конце концов, он парень из Куинса, который только окончил школу :)

Кроме того, в нем есть то зерно сострадания и чувства справедливости, которое делает его героем. Как говорил Тони Старк, "Если без костюма ты – никто, то тебе он не нужен".

Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой" / Фото: instagram.com/marvel

Так что к финалу "Человек-паук: Нет пути домой" герой Тома Холланда наконец взрослеет. Не сразу, но это происходит.

Фильм или фансервис?

Бесспорно, Spider-Man: No Way Home изначально был ориентирован на фанатов паучка. Еще из трейлеров мы узнали, что в фильме появятся Отто Октавиус и Зеленый Гоблин из трилогии Сэма Рэйми, но на деле сюрпризов оказалось еще больше... Их очень много!

Доктор Отто Октавиус в "Человек-паук: Нет пути домой"
Доктор Отто Октавиус в "Человек-паук: Нет пути домой" / Фото: Marvel Studios

Не будет спойлером, если я скажу, что все мои ожидания от фильма оправдались и я увидела буквально все, что так хотела.

Марвел сыграли на ностальгии и знакомой всем истории. Несмотря на значительное количество персонажей, фильм не перегружен и не дает заскучать. Он полон отсылок, камео, пасхалок и классных шуток.

Разлом Мультивселенной, что точно будет влиять на события новой фазы КВМ (об этом мы знаем из сцен после титров и сериалов "Ванда/Вижен" и "Локи"), дает шанс персонажам из разных вселенных закрыть гештальты, а зрителю – наблюдать за этим, украдкой пуская слезу.

Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой" / Фото: Marvel Studios

Новая эра паука

Главное, к чему подводит концовка фильма, на мой взгляд – это новый старый Человек-паук. Питер Паркер завершает свою трилогию и отходит от "наследия Старка".

У паука Тома Холланда была несколько иная история, нежели в комиксах или фильмах с Тоби Магуайром, а теперь Marvel дают нам понять, что этого Питера выводят на дорожку классического паука.

Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой" / Фото: Marvel Studios

Мнение автора

Я не самая большая фанатка Человека-паука, но Spider-Man: No Way Home считаю одним из лучших фильмов Marvel. Отчасти это из-за ностальгии, отчасти – из-за фансервиса. Но разве не этого хочется от франшизы? Новый Человек-паук отлично справился с задачей.

К тому же это едва ли не единственный классический персонаж, которого оставили в новой фазе киновселенной. Он давно известен зрителю и вызывает теплые чувства.

В итоге мы имеем: впечатляющий визуал, зрелищность, кроссовер франшиз, слезы и переживания, восторг, хороший юмор и напоминание, что "С великой силой приходит и великая ответственность".

Моя оценка: 10/10

Смотрите на очень страшного Джареда Лето в первом трейлере "Морбиуса".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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