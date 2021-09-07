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Как выглядит 18-летняя дочь Бельмондо, который в последний раз стал отцом в 70 лет (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
7 сентября, 15:31
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После смерти Жан-Поль Бельмондо оставил за собой достояние не только в виде множества великолепных ролей в кино, но и наследников. У актера есть четверо детей, некоторые из которых родили ему внуков
Жан-Поль Бельмондо и его дочь Стелла Ева
Жан-Поль Бельмондо и его дочь Стелла Ева / Фото: Getty Images, instagram.com/stellabelmondo

Легендарный Жан-Поль Бельмондо, который ушел из жизни вчера, 6 сентября, был одним из тех актеров, для которых возраст не являлся помехой ни для карьеры, ни для пополнения семьи. В 2003 году Бельмондо стал отцом в четвертый раз – у актера родилась третья дочь. А на тот момент ему, между прочим, было уже 70 лет. Как выглядит самая младшая дочь Бельмондо сейчас и что известно о ее матери – рассказываем.

Жан-Поль Бельмондо был женат дважды. В браке с первой супругой – Элоди Константен – у него родилось трое детей: Патриция (в возрасте 40 лет погибла при пожаре), Флоранс и сын Поль, который известен как гонщик "Формулы-1".

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После развода у обаятельного Бельмондо было несколько романов. В разные периоды он встречался со швейцарской актрисой Урсулой Андресс, кинозвездой Лаурой Антонелли, с моделью Playboy Барбарой Гандольфи, однако ни с кем из них актер не заключил в итоге брак.

Со своей будущей второй супругой - манекенщицей и балериной Натти Тардивель – Бельмондо познакомился в 1989 году. Тогда девушке было всего 24 года. Их встреча оказалась случайностью – оба выгуливали своих любимцев йоршкширских терьеров в парке. Прежде чем сыграть свадьбу, Натти и Жан-Поль Бельмондо прожили вместе 13 лет. В 2002 году поженились, а в 2003 – у пары родилась дочь Стелла.

Натти Тардивель и Стелла Бельмондо
Натти Тардивель и Стелла Бельмондо / Фото: Getty Images

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Второй брак Бельмондо тоже продлился до 2008 года. Причиной разрыва стали измены актера, который даже в свои 75 лет выглядел весьма бодро, несмотря на перенесенный инсульт.

Младшей дочке Жан-Поля – Еве Стелле Бельмондо сейчас 18 лет. Девушка очень похожа на своего отца.

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Девушка не очень активна в соцсетях, но периодически публикует фотографии с отдыха.

При жизни Жан-Бельмондо часто говорил, что гордится своей дочерью. Стелла Ева, по словам Бельмондо, стала "лучшим даром на старости".

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Жан-Поль Бельмондо
09.04.1933 — 06.09.2021
Некролог
Цитата дня

Когда я впервые ступил на сцену, я очень сомневался. Я сомневался, когда снимался в своих первых фильмах. Но всегда надо идти вперед, проявляя смелость, которая не исключает сомнения.

Жан-Поль Бельмондо актер
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