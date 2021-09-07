Как выглядит 18-летняя дочь Бельмондо, который в последний раз стал отцом в 70 лет (фото)

Легендарный Жан-Поль Бельмондо, который ушел из жизни вчера, 6 сентября, был одним из тех актеров, для которых возраст не являлся помехой ни для карьеры, ни для пополнения семьи. В 2003 году Бельмондо стал отцом в четвертый раз – у актера родилась третья дочь. А на тот момент ему, между прочим, было уже 70 лет. Как выглядит самая младшая дочь Бельмондо сейчас и что известно о ее матери – рассказываем.
Жан-Поль Бельмондо был женат дважды. В браке с первой супругой – Элоди Константен – у него родилось трое детей: Патриция (в возрасте 40 лет погибла при пожаре), Флоранс и сын Поль, который известен как гонщик "Формулы-1".
После развода у обаятельного Бельмондо было несколько романов. В разные периоды он встречался со швейцарской актрисой Урсулой Андресс, кинозвездой Лаурой Антонелли, с моделью Playboy Барбарой Гандольфи, однако ни с кем из них актер не заключил в итоге брак.
Со своей будущей второй супругой - манекенщицей и балериной Натти Тардивель – Бельмондо познакомился в 1989 году. Тогда девушке было всего 24 года. Их встреча оказалась случайностью – оба выгуливали своих любимцев йоршкширских терьеров в парке. Прежде чем сыграть свадьбу, Натти и Жан-Поль Бельмондо прожили вместе 13 лет. В 2002 году поженились, а в 2003 – у пары родилась дочь Стелла.
Второй брак Бельмондо тоже продлился до 2008 года. Причиной разрыва стали измены актера, который даже в свои 75 лет выглядел весьма бодро, несмотря на перенесенный инсульт.
Младшей дочке Жан-Поля – Еве Стелле Бельмондо сейчас 18 лет. Девушка очень похожа на своего отца.
Девушка не очень активна в соцсетях, но периодически публикует фотографии с отдыха.
При жизни Жан-Бельмондо часто говорил, что гордится своей дочерью. Стелла Ева, по словам Бельмондо, стала "лучшим даром на старости".
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