Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Шахтер - Динамо: онлайн 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине

Суд Питта и Джоли

Петиция Кондратюка

Ротару напоили

Зеленская в школе

Скандал с Безрук

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Кинолента

Каким мы запомним друга Кэрри – Стэнфорда Блэтча. 7 трогательных фото из Секса в большом городе

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
22 сентября, 13:44
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Американский актер Уилли Гарсон снялся в более чем сотни проектах и хотя в основном играл второстепенные роли, его персонажи всегда были яркими, запоминающимися и интересными для зрителей
Умер Уилли Гарсон - исполнитель роли Стэнфорда Блэтча в сериале "Секс в большом городе"
Умер Уилли Гарсон - исполнитель роли Стэнфорда Блэтча в сериале "Секс в большом городе" / Фото: Getty Images, Pinterest

Сегодня ушел из жизни 57-летний актер Уилли Гарсон – исполнитель роли друга-гея Кэрри Бредшоу и ее подруг, Стэнфорда Блэтча в сериале "Секс в большом городе".

Кроме остроумного и, порой, необычного юмора, его персонаж радовал зрителей экстравагантным стилем. Без Стэнфорда Блэтча трудно представить этот культовый сериал и так случилось, что Уилли Гарсон все таки успел сняться в продолжении проекта.

Реклама

За свою карьеру Уилли Гарсон сыграл более 75 ролей в кино и на телевидении. Также Уилли появился в сериалах "Белый воротничок", "Друзья", "Твин Пикс", "Секретные материалы", комедии "День сурка", "Быть Джоном Малковичем". Но до сих пор самой главной ролью жизни актера остается Стэнфорд Блэтч в "Сексе в большом городе. В семи трогательных кадрах предлагаем вспомнить, каким был Уилли Гарсон в амплуа Стэнфорда.

Актер Уилли Гарсон и Сара Джессика Паркер снимают сцену возле церкви Святого Марка в Ист-Виллидж, в Нью-Йорке (2003 год)
Актер Уилли Гарсон и Сара Джессика Паркер снимают сцену возле церкви Святого Марка в Ист-Виллидж, в Нью-Йорке (2003 год) / Фото: Getty Images

Уилли Гарсон, Сара Джессика Паркер, Ким Кэтролл и Синтия Никсон на съемках третьего сезона сериала
Уилли Гарсон, Сара Джессика Паркер, Ким Кэтролл и Синтия Никсон на съемках третьего сезона сериала "Секс в большом городе" / Фото: Getty Images

Реклама

Стэнфорд Блэтч в сериале "Секс в большом городе"
Стэнфорд Блэтч в сериале "Секс в большом городе" / Фото: Pinterest

Кэрри Бредшоу и Уилли Гарсон
Кэрри Бредшоу и Уилли Гарсон / Фото: Getty Images

Уилли Гарсон в роли Стэнфорда Блэтча
Уилли Гарсон в роли Стэнфорда Блэтча / Фото: Pinterest

Реклама

Сара Джессика Паркер и актер Уилли Гарсон за кадром на съемках сериала
Сара Джессика Паркер и актер Уилли Гарсон за кадром на съемках сериала "Секс в большом городе" в 2007 году в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

Сара Джессика Паркер и Уилли Гарсон на съемках продолжения "Секса в большом городе"
Сара Джессика Паркер и Уилли Гарсон на съемках продолжения "Секса в большом городе" / Фото: Getty Images

Узнайте другие новости об актерах кино и сериалов:

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Опрос
Николь Кидман для американского Harper’s Bazaar
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Все обсуждают
У Наташи Королевой есть двухлетняя дочь!
Ого!
Премьера
Лучшие сериалы по версии "Эмми-2021"
Что посмотреть вечером
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять