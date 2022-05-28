"Золотая ветвь" Канн-2022 едет в Швецию. Все победители фестиваля

Сегодня вечером состоялась торжественная церемония закрытия 75-го Каннского кинофестиваля, во время которой были объявлены все лауреаты

Каннский кинофестиваль 2022 - все победители / Фото: Getty Images

Один из крупнейших международных киносмотров – Каннский кинофестиваль, проходил с 17 мая и завершился сегодня, 28 мая.

Обладателем "Золотой пальмовой ветви" 75-го Каннского кинофестиваля стал фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда "Треугольник печали".

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Кинофестиваль открыл фильм Мишеля Хазанавичуса. Изначально фильм назывался "Z". Но после начала войны России против Украины представители украинской киноиндустрии обратились к организаторам кинофестиваля с протестом по поводу названия фильма открытия. Ведь теперь Z – символ российской агрессии против украинцев, который РФ использует в качестве свастики.

После этого Мишель Хазанавичус поддержал Украину, отказавшись от названия "Z" ("Comme Z") для своего фильма.

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Предлагаем узнать, кто в этом году получил заветные награды одного из главных кинофестивалей мира.

Полный список всех победителей Каннского кинофестиваля 2022

Гран-при – "Звезды в полдень" (Клер Дени) и "Близко" (Лукас Донт)

Лучший режиссер – Пак Чхан-ук ("Решение уйти")

Лучший сценарий – Тарик Салех ("Парень с небес")

Лучшая мужская роль – Сон Кан-хо ("Посредник")

Лучшая женская роль – Зара Амир Эбрахими ("Священный паук")

Приз жюри – "Иа" (Ежи Сколимовский) и "Восемь гор" (Шарлотта Вандермерш и Феликс ван Гронинген)

"Золотая камера" – War Pony (Райли Кио и Джина Гаммелл)

Cпециальный приз в честь 75-летия кинофестиваля – "Тори и Локита" (братья Люк и Жан-Пьер Дарденны)

Секция Особый взгляд

Гран-при — "Худший" режиссеров Лизы Акока и Романа Гере (Франция)

Приз жюри — "Страна радости" режиссера Саима Садига (Пакистан)

Лучший режиссер – Александр Белц за фильм "Метроном"

Маха Хадж ( Средиземноморская лихорадка ).

). Лучший сценарий – Маха Хадж за фильм "Средиземноморская лихорадка"

Приз жюри достался французскому режиссеру Лоле Куиворон за фильм "Родео".

"Особый взгляд" (Un Certain Regard) — вторая по значимости (после основного конкурса) программа Каннского кинофестиваля. Эта секция посвященна арт-хаусным фильмам и проходит параллельно с основным конкурсом.

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Отметим, что в "Особом взгляде" была представлена кинокартина украинского режиссера "Видение бабочки" режиссера Максима Наконечного. В день премьеры картина на фестивале Максим с командой устроили перформанс, чтобы привлечь внимание к войне в Украине.

Максим Наконечный и другие члены команды фильма "Видение бабочки" провели акцию в поддержку Украины в Каннах / Фото: Getty Images

Специальный приз жюри премии "Золотой глаз" за лучшее документальное кино Каннского кинофестиваля получил фильм "Мариуполис 2", который снял литовский режиссер Мантас Кведаравичюс, погибший в апреле этого года в Мариуполе.

Также отметим, что фильм украинского режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир" вызвал шквал оваций на Каннском кинофестивале – зрители аплодировали стоя целых шесть минут!

Также на 75-м Каннском кинофестивале были показаны украинские фильмы – документальные ленты Life to the limit и "Залізна сотня".