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"Золотая ветвь" Канн-2022 едет в Швецию. Все победители фестиваля

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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28 мая, 23:45
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Сегодня вечером состоялась торжественная церемония закрытия 75-го Каннского кинофестиваля, во время которой были объявлены все лауреаты
Каннский кинофестиваль 2022 - все победители
Каннский кинофестиваль 2022 - все победители / Фото: Getty Images

Один из крупнейших международных киносмотров – Каннский кинофестиваль, проходил с 17 мая и завершился сегодня, 28 мая.

Обладателем "Золотой пальмовой ветви" 75-го Каннского кинофестиваля стал фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда "Треугольник печали".

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Кинофестиваль открыл фильм Мишеля Хазанавичуса. Изначально фильм назывался "Z". Но после начала войны России против Украины представители украинской киноиндустрии обратились к организаторам кинофестиваля с протестом по поводу названия фильма открытия. Ведь теперь Z – символ российской агрессии против украинцев, который РФ использует в качестве свастики.

После этого Мишель Хазанавичус поддержал Украину, отказавшись от названия "Z" ("Comme Z") для своего фильма.

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Предлагаем узнать, кто в этом году получил заветные награды одного из главных кинофестивалей мира.

Полный список всех победителей Каннского кинофестиваля 2022

  • Гран-при – "Звезды в полдень" (Клер Дени) и "Близко" (Лукас Донт)
  • Лучший режиссер – Пак Чхан-ук ("Решение уйти")
  • Лучший сценарий – Тарик Салех ("Парень с небес")
  • Лучшая мужская роль – Сон Кан-хо ("Посредник")
  • Лучшая женская роль – Зара Амир Эбрахими ("Священный паук")
  • Приз жюри – "Иа" (Ежи Сколимовский) и "Восемь гор" (Шарлотта Вандермерш и Феликс ван Гронинген)
  • "Золотая камера" – War Pony (Райли Кио и Джина Гаммелл)
  • Cпециальный приз в честь 75-летия кинофестиваля – "Тори и Локита" (братья Люк и Жан-Пьер Дарденны)

Секция Особый взгляд

  • Гран-при — "Худший" режиссеров Лизы Акока и Романа Гере (Франция)
  • Приз жюри — "Страна радости" режиссера Саима Садига (Пакистан)
  • Лучший режиссер – Александр Белц за фильм "Метроном"
  • Маха Хадж (Средиземноморская лихорадка).
  • Лучший сценарий – Маха Хадж за фильм "Средиземноморская лихорадка"
  • Приз жюри достался французскому режиссеру Лоле Куиворон за фильм "Родео".

"Особый взгляд" (Un Certain Regard) — вторая по значимости (после основного конкурса) программа Каннского кинофестиваля. Эта секция посвященна арт-хаусным фильмам и проходит параллельно с основным конкурсом.

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Отметим, что в "Особом взгляде" была представлена кинокартина украинского режиссера "Видение бабочки" режиссера Максима Наконечного. В день премьеры картина на фестивале Максим с командой устроили перформанс, чтобы привлечь внимание к войне в Украине.

Максим Наконечный и другие члены команды фильма "Видение бабочки" провели акцию в поддержку Украины в Каннах
Максим Наконечный и другие члены команды фильма "Видение бабочки" провели акцию в поддержку Украины в Каннах / Фото: Getty Images

Специальный приз жюри премии "Золотой глаз" за лучшее документальное кино Каннского кинофестиваля получил фильм "Мариуполис 2", который снял литовский режиссер Мантас Кведаравичюс, погибший в апреле этого года в Мариуполе.

Также отметим, что фильм украинского режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир" вызвал шквал оваций на Каннском кинофестивалезрители аплодировали стоя целых шесть минут!

Также на 75-м Каннском кинофестивале были показаны украинские фильмы – документальные ленты Life to the limit и "Залізна сотня".

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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