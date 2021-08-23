Кино в нашей ДНК. Каким запомнится Одесский кинофестиваль – 2021

Еще долго гости и участники 12-го Одесского международного кинофестиваля будут обсуждать прошедшие 8 дней

Одесский кинофестиваль-2021 / Фото: instagram.com/odesa_film_festival

21 августа состоялась церемония закрытия Одесского кинофестиваля, которая впервые в истории прошла на Потемкинской лестнице. ОМКФ стал самым ярким событием не только лета, но и всего года, учитывая, что в прошлом году кинофестиваль вынужденно прошел в онлайн-формате и все сидели по домам.

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Тысячи гостей, громкие кинопремьеры, яркие наряды, настоящий фестивальный дворец, уютные кинопоказы и, конечно же, интересные гости. В этом году среди иностранных кинематографистов, которые приехали в Одессу, были режиссер "Монти Пайтона" Терри Гиллиам, звезда фильма Квентино Тарантино "Бесславные ублюдки" Даниэль Брюль и продюсер Мальте Грунерт, которые успели провести творческие встречи и представить свой новый фильм.

ОМКФ прошел под эгидой 30-летия независимости Украины, а Гран-при фестиваля - "Золотой Дюк" – достался фильму "СТОП-ЗЕМЛЯ".

А теперь время вспомнить, каким войдет в историю 12-й ОМКФ.

Церемония награждения на Потемкинской лестнице

Впервые в истории церемонию закрытия кинофестиваля решили провести на этой локации под открытым небом. Здесь же и показали фильм-закрытие ОМКФ – шедевр Чарли Чаплина "Малыш".

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Гран-при фестиваля "Золотой Дюк" (по результатам зрительского голосования) – "СТОП-ЗЕМЛЯ"

Лучший украинский полнометражный фильм – "СТОП-ЗЕМЛЯ"

Лучшая режиссерская работа – Никон Романченко (Leopolis night)

Лучшая актерская работа – актерский состав фильма "СТОП-ЗЕМЛЯ"

Лучший украинский короткометражный фильм – "Папины кроссовки"

Специальный диплом жюри – "Соперник"

Награды Международной федерации кинопрессы FIPRESCI: лучший короткометражный фильм — "Папины кроссовки", лучший полнометражный фильм — "С завязанными глазами".

Церемония закрытия 12-го ОМКФ / Фото: instagram.com/odesa_film_festival

О фильме-триумфаторе и других нашумевших картинах

Фильм "СТОП-ЗЕМЛЯ", завоевавший Гран-при ОМКФ-2021 и две другие награды, вызвал долгие овации и имел аншлаг во время показа.

По сюжету, 16-летняя Маша учится в обычной киевской школе в 11-м классе. Друзья девочки помогают ей не чувствовать себя отстраненно в школьном коллективе и вместе с ней переживают школьные будни. Предстоящие экзамены и вдобавок влюбленность в одноклассника Сашу заставляют героиню выйти из зоны комфорта.

Режиссер картины Екатерина Горностай ранее получила награду "Хрустальный медведь" конкурса Generation 14plus Берлинского кинофестиваля (2021).

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В Национальном конкурсе за награду "Золотой Дюк" боролись шесть украинских картин, подробнее о которых можно прочитать тут.

Из украинских лент рекомендуем обязательно посмотреть музыкальный фильм Мирослава Латика "Короли рэпа" с Ирмой Витовской, Михаилом Дзюбой и Кариной Химчук в главных ролях. В центре сюжета – 17-летний парень по прозвищу Казан, который мечтает стать известным рэпером и покорить сердце Светы, он оканчивает сельскую школу. Ради мечты Казан готов рискнуть, но обстоятельства кардинально меняют его жизнь.

"С завязанными глазами" - первый полнометражный игровой фильм режиссера Тараса Дроня, за который он уже получил награду на Варшавском кинофестивале.

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В основу кино легла реальная история, которую режиссеру однажды рассказала его знакомая. По сюжету, основанному на реальных событиях, спортсменка боев без правил Юля теряет своего жениха на войне. Девушка решает уйти из спорта, чтобы начать новую жизнь, новые отношения и освободить себя от роли вдовы героя войны, которую ей навязывает общество.

Во внеконкурсной программе "Гала-премьеры" показали несколько нашумевших иностранных картин. Среди них - "Легенда о Зеленом рыцаре". Главную роль играет звезда "Миллионера из трущоб" Дев Патель и Алисиа Викандер, а сюжет основан на легенде о племяннике короля Артура, молодом Гавейне. Здесь не будем вдаваться в детали сюжета, потому что фильм – сплошное удовольствие и его стоит обязательно посмотреть.

В программе "Фестиваль фестивалей" показали фильм "Аннетт", который не зря получил награду за лучшую режиссерскую работу на Каннском кинофестивале-2021. Это драматический мюзикл о любви с Адамом Драйвером и Марион Котийяр в главных ролях. Режиссер посвятил фильм своей покойной супруге. Подробнее об "Аннетт" узнайте тут.

Марион Котийяр в фильме "Аннетт" / Фото: themoviedb.org

Еще одна работа во внеконкурсной программе "Фестиваль фестивалей" – "Память" с Тильдой Суинтон в главной роли. Для тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула это первая кинолента на английском языке. На Каннском кинофестивале "Память" получила приз жюри.

Кадр из фильма "Память" с Тильдой Суинтон / Фото: kino-teatr.ru

Гости кинофестиваля

От украинских звезд кино до блогеров – кажется, что отсутствие кинофестиваля в полноценном формате в прошлом году из-за пандемии создало вокруг киносмотра еще больший ажиотаж. В этом году ОМКФ действительно был насыщен гостями.

На традиционной церемонии открытия кинофестиваля появились многие звезды шоу-бизнеса, среди которых были Ольга Сумская с дочкой Анной, Иван Дорн, Оля Полякова, Екатерина Кухар.

Оля Полякова и продюсер Михаил Ясинский, блогер-миллионница Анастасия Стадник, Ольга Сумская с дочкой Анной Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska, facebook.com/odesaiff, instagram.com/n.stadnyk

Прибыли также Анна и Алина Завальские, которые позировали с Даниэлем Брюлем, актрисой Екатериной Шенфельд и актером Робертом Фельдманом, снимавшемся в культовом сериале "Убивая Еву".

Анна и Ангелина Завальские, Даниэль Брюль, Роберт Фельдман, Екатерина Шенфельд / Фото: instagram.com/angelina.zavalskaya

Актеры Артемий Егоров и звезда "Зломовчання" Ксения Мишина тоже блистали на красной дорожке.

Артемий Егоров и Ксения Мишина / Фото: instagram.com/odesa_film_festival

Президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко и исполнительный директор ОМКФ Анна Мачух с командой воссоздали уникальную фестивальную атмосферу.

Виктория Тигипко и Анна Мачух / Фото: facebook.com/viktoriya.tigipko

Творческие встречи и мастер-классы

На ОМКФ провел творческую встречу звезда фильмов Marvel, киноленты "Бесславные ублюдки" и сериала "Алиенист" Даниэль Брюль. Актер поделился, что его вдохновило построить кинокарьеру, и дал важные советы начинающим кинематографистам. Вместе со своим коллегой продюсером Мальте Грунертом Брюль представил свою первую режиссерскую работу – "Плохой сосед".

Даниэль Брюль и Мальте Грунерт / Фото: facebook.com/odesaiff

Также мастер-классы провели Антонио Лукич ("Мои мысли тихие"), Валерия Сочивец (продюсер фильма "С завязанными глазами"), композитор Антон Байбаков, сербский режиссер Срджан Драгоевич, кинопродюсер Биляна Прванович, режиссер Олег Сенцов ("Номера", "Носорог"), Терри Гиллиам ("12 обезьян") и многие другие.

Смотрите подробнее о самых ожидаемых премьерах года:

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