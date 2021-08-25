Звезды
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Шахтер - Монако. Битва за ЛЧ! 🏅 Паралимпиада. Игры сильных духом! 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Финансовые рекорды мира и Украины

Кузьму "оживили"

Награда Монатика

Эксклюзив с Робин Райт

Топ фильмов

Скандал с Бочелли

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Кинолента

Ксения Мишина превратится в помощницу криминального авторитета

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
25 августа, 13:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
30 августа, в 21:00 телеканал "Украина" покажет премьерные серии мелодрамы "Клятва врача". По сюжету, главной героине из-за супруга-изменщика приходится сотрудничать с криминальным авторитетом
Кадр со съемок сериала "Клятва врача"
Кадр со съемок сериала "Клятва врача" / Фото: пресс-служба

Главную роль в сериале сыграла популярная актриса Ксения Мишина, которая недавно заинтриговала букетом роз от анонима. Звезда призналась – для нее эта работа стала настоящим вызовом, потому что раньше она не играла врачей, а здесь нужно было полностью окунуться в терминологию и тонкости профессии.

Реклама

Героиня Ксении Мишиной – Тамара Лаврова – опытный врач скорой помощи. Она счастлива замужем, воспитывает дочь от первого брака – Дашу. Но вдруг женщина узнает, что муж ей изменяет. Алексей уходит к любовнице, но из-за нехватки денег ввязывается в кредит под баснословные проценты и вместе с деньгами сбегает. Так, все проблемы наваливаются на его законную жену – Тамару. Кредиторы Алексея претендуют на квартиру, и Тамара с дочерью могут остаться на улице. Она общается с хозяином конторы займов – известным криминальным авторитетом Буровым, который предлагает женщине отработать долг, оказывая врачебную помощь его людям. Тамара пытается отказаться, но другого выхода у неё нет…

Кадр из сериала "Клятва врача"
Кадр из сериала "Клятва врача" / Фото: пресс-служба

Эта роль довольно сложная, потому что раньше я не сталкивалась с таким количеством медицинской терминологии. Это в разы все усложняло! Правда, на площадке присутствовал ассистент – врач, который нас подготавливал и многому учил. До этого я с опаской относилась к профессии врача, она вызывала у меня какие-то страхи. Не понимала людей, которые идут в медицину и ничего не боятся. А сейчас, когда я соприкоснулась с этим миром, то испытываю не то чтобы гордость, но мне очень приятно, что я тоже изучаю это дело, – поделилась актриса Ксения Мишина.

Ее коллегу, главного врача отделения скорой помощи Александра Гордеева, сыграл известный актер Кирилл Рубцов. Артист имеет медицинское образование, поэтому привыкать к тонкостям столь сложной профессии ему не пришлось, но как оказалось, в этот раз Кириллу достался небанальный для него герой.

Мой персонаж женат, но встречает другую женщину, которая переворачивает всю его жизнь. Ситуация неоднозначная, и как сложится судьба каждого персонажа, попавшего в этот водоворот, – зрители узнают совсем скоро. Здесь мне неожиданно досталась роль "хорошего парня": не только благородного в выборе профессии, но и по своим поступкам, – интригует актер Кирилл Рубцов.

Кирилл Рубцов и Ксения Мишина
Кирилл Рубцов и Ксения Мишина / Фото: пресс-служба

Реклама

Вместе с Ксенией Мишиной и Кириллом Рубцовым в сериале сыграли: Валерий Николаев, Галина Кобзарь-Слободюк, Полина Носыхина, Андрей Исаенко, Евгений Лесничий, Мирослава Филиппович, Роман Мацюта, Виталий Салий и другие.

Режиссер-постановщик – Денис Тарасов. Оператор-постановщик – Евгений Кирей. Художник-постановщик – Роман Кудрин. Продюсеры – Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Юлия Кушер и Тимур Миндич. Производством сериала по заказу канала "Украина" занималась компания "Plan B". Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Смотрите премьеру 16-серийной картины "Клятва врача" в понедельник, 30 августа, в 21:00 на телеканале "Украина".

Смотрите эксклюзивное интервью с Ксенией Мишиной:

Реклама

Узнайте больше свежих новостей по теме:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Опрос
Беби-бум
Супруга Цекало беременна!
Ого!
Цитата дня

При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на "Новой волне" в Сочи – курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню Независимости.

Игорь Кондратюк телеведущий, продюсер
Что еще добавил Кондратюк
Премьера уже в августе
5 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Jamala
28 августа/20:00
5 концертов августа
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять