Такой скромницей вы Ксению Мишину еще не видели! Вышел трейлер фильма "Соседка"

Новый фильм с Ксенией Мишиной в главной роли создан по сценарию украинской писательницы Ирэны Карпы

Вышел трейлер долгожданной новинки весны / Фото: пресс-служба

Недавно в Сети обсуждали новую квартиру Ксении Мишиной, рассматривали дизайн старого жилища, но звезда кино на этой неделе напомнила о себе и результатами творчества. Так, уже 3 марта 2022 года на экраны кинотеатров выйдет романтическая комедия "Соседка", где главную роль сыграла харизматичная Ксении Мишина. Правда, в этот раз она будет такой скромняжкой, что в ней вы точно не узнаете Лидию Шефер или обольстительницу из других фильмов актрисы!

Ксения Мишина, Артемий Егоров и Дмитрий Гордон / Фото: пресс-служба

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Коротко про сюжет фильма и детали съемок "Соседки"

Над проектом работала компания F Films, снимавшие фильмы "Свингеры" и "Свингеры 2" при поддержке Государственного агентства Украины по кино и канала "‎1+1".

По сюжету, главный герой – ярый холостяк. Весь смысл жизни молодого повесы Петра (Артемий Егоров) — вечеринки, отношения на ночь и ноль процентов ответственности. Главная героиня – мать-одиночка, верящая в любовь. Кажется, что между ними ничего общего. Но Петра легко взять "на слабо", поэтому он спорит с другом детства на "порш", что сможет прожить месяц с одной женщиной.

Артемий Егоров / Фото: пресс-служба

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Так в "холостяцкой норе" оказывается его полная противоположность — скромная и здравомыслящая учительница музыки Вероника, которую сыграла актриса Ксения Мишина.

Ксения Мишина / Фото: пресс-служба

И все бы ничего, но женщина – с "прицепом". Под силу ли мачо "со стажем" такое испытание и чем закончится для него это адское соседство – не догадывается никто. Даже Дмитрий Гордон, тоже появляющийся в ленте, не смог "расколоть" эту горячую парочку. Потому интриг и неожиданностей будет немало. Но отличное настроение – гарантированно.

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Дмитрий Гордон / Фото: пресс-служба

В фильме будет много юмора, крутых треков, а также талантливой игры актеров. И все это на фоне ярких киевских локаций.

Также создатели фильма не обошли стороной актуальную социальную проблематику и смогли раскрыть пласт догм и стереотипов об отношениях между людьми. Картина наталкивает и серьезные размышления.

Предлагаем вам просмотреть яркий трейлер фильма "Соседка"!

Трейлер фильма "Соседка"

Также напомним, Елена Кравец дебютирует в полнометражном фильме "Большая Прогулка".