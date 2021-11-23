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Создатели новой части Матрицы показали постеры фильма – появятся два неизвестных героя

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
23 ноября, 17:03
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Уже скоро выйдет долгожданная часть культового фильма "Матрица". Актриса картины Джессика Хенвик подробно рассказала о работе с режиссером Ланой Вачовски
В "Матрице: Воскрешение" появятся два новых персонажа
В "Матрице: Воскрешение" появятся два новых персонажа / Фото: Twitter

Кинозвезда заявила, что для нее, как и для большинства актеров, формат съемочного процесса был непривычным.

Лана работает не так, другие режиссеры, с которыми мне доводилось сотрудничать. В ней полно энергии, поэтому у нас частенько было по 20 минут непрерывной съёмки, – сказала Хенвик в недавнем интервью Collider.

Также Джессика была удивлена, когда увидела ее нестандартные способы создания сцен. Оказывается, Вачовски принимала непосредственное участие в съемках – находилась все время возле камер.

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Она стояла рядом с оператором и снимала. Киану Ривз говорит – она держит камеру и снимает, приближает ее, а затем резко поворачивается. Таким образом, объектив оказывается внезапно нацелен на тебя, даже если ты на другой стороне, – вспоминает актриса.

Сегодня создатели фильма порадовали поклонников новыми постерами с персонажами – они опубликовали в Twitter восемь плакатов.

Режиссеры культового фильма "Матрица" презентовали постеры новой части | Фото: Twitter
Режиссеры культового фильма "Матрица" презентовали постеры новой части / Фото: Twitter
Режиссеры культового фильма "Матрица" презентовали постеры новой части | Фото: Twitter
Режиссеры культового фильма "Матрица" презентовали постеры новой части / Фото: Twitter
Режиссеры культового фильма "Матрица" презентовали постеры новой части | Фото: Twitter
Режиссеры культового фильма "Матрица" презентовали постеры новой части / Фото: Twitter
Режиссеры культового фильма "Матрица" презентовали постеры новой части | Фото: Twitter
Режиссеры культового фильма "Матрица" презентовали постеры новой части / Фото: Twitter
Режиссеры культового фильма "Матрица" презентовали постеры новой части | Фото: Twitter
Режиссеры культового фильма "Матрица" презентовали постеры новой части / Фото: Twitter
Режиссеры культового фильма "Матрица" презентовали постеры новой части | Фото: Twitter
Режиссеры культового фильма "Матрица" презентовали постеры новой части / Фото: Twitter
Режиссеры культового фильма "Матрица" презентовали постеры новой части | Фото: Twitter
Режиссеры культового фильма "Матрица" презентовали постеры новой части / Фото: Twitter
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Как оказалось, в четвертом фильме "Матрицы" Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс снова вернутся на экраны в образах Нео и Тринити. Также Джада Пинкетт-Смит сыграет Ниобе, в то время как Ламберт Уилсон вновь перевоплотится в Меровингена, а Дэниел Бернхардт станет агентом Джонсоном.

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К тому же, на постерах присутствуют двое новых персонажей – их имена кинокомпания пока что не раскрывает. Среди актеров, которые впервые присоединятся к легендарному составу – Яхья Абдул-Матин II, Нил Патрик Харрис и Приянка Чопра.

"Матрица: Воскрешения" выйдет в кинотеатрах уже 22 декабря.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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