Создатели новой части Матрицы показали постеры фильма – появятся два неизвестных героя

Уже скоро выйдет долгожданная часть культового фильма "Матрица". Актриса картины Джессика Хенвик подробно рассказала о работе с режиссером Ланой Вачовски

В "Матрице: Воскрешение" появятся два новых персонажа / Фото: Twitter

Кинозвезда заявила, что для нее, как и для большинства актеров, формат съемочного процесса был непривычным.

Лана работает не так, другие режиссеры, с которыми мне доводилось сотрудничать. В ней полно энергии, поэтому у нас частенько было по 20 минут непрерывной съёмки, – сказала Хенвик в недавнем интервью Collider.

Также Джессика была удивлена, когда увидела ее нестандартные способы создания сцен. Оказывается, Вачовски принимала непосредственное участие в съемках – находилась все время возле камер.

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Она стояла рядом с оператором и снимала. Киану Ривз говорит – она держит камеру и снимает, приближает ее, а затем резко поворачивается. Таким образом, объектив оказывается внезапно нацелен на тебя, даже если ты на другой стороне, – вспоминает актриса.

Сегодня создатели фильма порадовали поклонников новыми постерами с персонажами – они опубликовали в Twitter восемь плакатов.

Режиссеры культового фильма "Матрица" презентовали постеры новой части / Фото: Twitter Режиссеры культового фильма "Матрица" презентовали постеры новой части / Фото: Twitter Режиссеры культового фильма "Матрица" презентовали постеры новой части / Фото: Twitter Режиссеры культового фильма "Матрица" презентовали постеры новой части / Фото: Twitter Режиссеры культового фильма "Матрица" презентовали постеры новой части / Фото: Twitter Режиссеры культового фильма "Матрица" презентовали постеры новой части / Фото: Twitter Режиссеры культового фильма "Матрица" презентовали постеры новой части / Фото: Twitter 1 /7

Как оказалось, в четвертом фильме "Матрицы" Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс снова вернутся на экраны в образах Нео и Тринити. Также Джада Пинкетт-Смит сыграет Ниобе, в то время как Ламберт Уилсон вновь перевоплотится в Меровингена, а Дэниел Бернхардт станет агентом Джонсоном.

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К тому же, на постерах присутствуют двое новых персонажей – их имена кинокомпания пока что не раскрывает. Среди актеров, которые впервые присоединятся к легендарному составу – Яхья Абдул-Матин II, Нил Патрик Харрис и Приянка Чопра.

"Матрица: Воскрешения" выйдет в кинотеатрах уже 22 декабря.

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