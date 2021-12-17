Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ РФ попалась на Донбассе ⚽ Украина в Лиге наций 🍿 Кому нужна "Рада" 💸 Получить тысячу Зеленского

Скандал с роялти

Мем с Киану

Милле Йовович - 46

Вокал Киркорова

Шоу "Маска". Сезон 2

Копия Рианны
СЕГОДНЯ Звезды Кинолента

Международный стриминговый гигант купил украинский фильм "Плохие дороги"!

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
17 декабря, 19:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
HBO приобрел фильм Натальи Ворожбит "Плохие дороги", который вошел в лонг-лист премиии "Оскар"-2022. Теперь лента станет доступна для всех подписчиков сервиса в Центральной Европе
Фильм "Плохие дороги"
Фильм "Плохие дороги" / Фото: oll.tv

Картина снята компанией Kristi Films при поддержке Украинского культурного фонда, и, по мнению многих критиков, считается одним из лучших и интересных отечественных фильмов последнего времени.

Нашей задачей было показать людей не черно-белыми, и не делить их на наших и чужих, а продемонстрировать драму людей, оказывающихся в силу определенных обстоятельств по разные стороны конфликта. У каждого из них своя правда, у каждого есть мотивация воевать против другой стороны, совершать плохие поступки, – говорит режиссер фильма Наталья Ворожбит.

Реклама

Лента "Плохие дороги" стала призером 77-го Венецианского кинофестиваля, получила рекордные 15 номинаций на соискание кинопремии "Золота Дзиґа" и завоевал три главные награды Национальной премии кинокритиков "Кіноколо".

Фильм состоит из пяти новелл о жителях Донбасса, живущих по разные стороны линии разграничения. Литературной основой сценария стала пьеса самой Натальи Ворожбит.

Что такое HBO?

Успешная американская телевизионная компания премиум-класса, которая предоставляет две круглосуточные услуги платного телевидения. Являясь частью семьи WarnerMedia, HBO на протяжении десятилетий был признан одним из самых уважаемых и инновационных развлекательных брендов в мире. Медиа-продукты HBO продаются более чем в 150 странах мира.

Реклама
Фильм Плохие дороги
смотрите на olltv
Смотреть

Читайте также:

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Рейтинг
Лучшие актеры по версии The New York Times
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
THE HARDKISS — Сестра
В клипе снялась популярная актриса
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять