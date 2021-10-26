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Минкульт выделил 20 млн на фильм о геях. В Сети картину осудили за использование христианских символов

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
26 октября, 15:07
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В Украине снимут драму об отношениях двух парней-подростков. Продюсер назвал картину "масштабным арт-кино с шекспировским сюжетом", но "Мой юный принц" уже получил большое количество негативных отзывов
Минкульт выделил 20 миллионов гривень на фильм о геях / Фото: Ivan Tsupka
Минкульт выделил 20 миллионов гривень на фильм о геях / Фото: Ivan Tsupka / Фото: Коллаж: Сегодня

В фильме режиссера Хачатура Василяна "Мой юный принц" главные роли исполнят Петр Ниневский, Виктория Литвиненко, Евгений Лесничий, Ксения Жданова и Анастасия Пустовит.

В центре сюжета – 17-летний подросток, который ведет разгульный образ жизни. Парень влюбляется в другого молодого человека и ради него бросает свою девушку.

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"Мой юный принц" попал в список победителей 17-го конкурсного отбора Госкино и на съемки из госбюджета выделят 20 миллионов гривень.

В Украине снимут фильм о представителях ЛГБТ / Фото: Ivan Tsupka

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Реакция общественности

В фильме "Мой юный принц" и промо к нему используется множество отсылок к произведениям искусства, например, "Оплакивание Христа", "Сотворение Адама", а также христианская символика.

Промо "Мой юный принц" отсылает к фреске Микеланджело / Фото: Ivan Tsupka

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Одним из первых это осудил экс-нардеп Игорь Мосийчук, написав в своем Telegram-канале следующее:

По результатам конкурса следует, что украинскому зрителю якобы необходима драма из жизни геев, которые глумятся над христианскими символами и превращают их в сатанинское извращение.

Обложка ильма "Мой юный принц" – отсылка к картине Рене Магритт "Влюбленные" / Фото: Ivan Tsupka

Раскритиковали "Моего юного принца" и представители церкви. Так, епископ Виктор Кацаба считает, что деньги, которые государство потратит на создание фильма, следует потратить на более важные вещи:

Может ли государство найти другое применение для 20 миллионов гривень? Например, выделить их на покупку дорогостоящих лекарств для больных детей, пенсионеров и инвалидов... Эти средства кто-то решил потратить на нужды гей-пропаганды. Зачем? Ответ очевиден – для того, чтобы ЛГБТ-"ценности" побыстрее приживались в сознании наших соотечественников, – написал Виктор Коцаба.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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