Мы все мертвы – новый феномен от Netflix: о чем сериал и что говорят критики

Netflix продолжает открывать миру феноменальные корейские сериалы. Уже третий проект становится безоговорочным лидером мирового проката

"Мы все мертвы" бьет рейтинги проката / Фото: Netflix

Похоже, что в Южной Корее знают какой-то особый секрет производства топовых сериалов. Как иначе объяснить то, что уже третий проект подряд становится лидером мирового проката.

Уже ставший культовым, сериал "Игра в кальмара" буквально запустил волну успешных южнокорейских проектов.

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Следом за нашумевшей драмой "Зов ада", которая также успешно завоевала признание о всем мире, в прокат вышел зомби-хоррор "Мы все мертвы".

Сюжет зомби-хоррора "Мы все мертвы"

Группа школьников застряли в стенах кампуса и теперь ищут путь выбраться на свободу. Но есть проблема – все вокруг заполонили живые мертвецы, в которых превратились другие ученики школы после укуса подопытной крысы.

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Кадр из сериала "Мы все мертвы"

Смертельная инфекция превращает безобидных подростков в кровожадных монстров. Незараженным предстоит не только спастись от зомби-болезни, но и решить множество других проблем на своем пути – таких как первая любовь, буллинг и отношения со сверстниками. Остросоциальные темы заставят зрителей полноценно погрузиться в атмосферу хоррора и дадут понять, что в жизни подростков иногда происходят вещи сопоставимые с зомби-апокалипсисом.

Кадр из сериала "Мы все мертвы"

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Сюжет сериала основан на вебтуне (цифровой комикс – Ред.) Naver "Сейчас в нашей школе", который выходил в Сети в 2009 по 2011 год. Первый сезон драмы состоит из 12 серий, которые уже доступны для просмотра.

Главные роли в проекте получили уже известные корейские актеры, например Ли Ю-Ми, известная своей ролью в "Игре в кальмара", а также Чо И-Хен из кинокартины "Плейлист для больницы" и Пак Чи-Ху, сыгравшая в "Дом Колибри".

Кадр из сериала "Мы все мертвы"

Мы все мертвы – рейтинги сериала

Буквально за несколько дней после премьеры сериал набрал огромное количество откликов от зрителей и успешно побил все рекорды просмотров на Netflix.

Скриншот

На сегодняшний день рейтинг сериала на платформе IMDb составляет 7,7 из 10, что является очень хорошим показателем. Например, предшественник проект "Зов ада" набрал всего 6,8.

И если у зрителей зомби-хоррор вызвал восторг, мнение критиков насчет сериала оказалось смешанным. Многие отмечают, что в сериале имеются существенные недостатки.

"Мы все мертвы" начинается с впечатляющего момента, как и потрясающий пилот (первая серия) "Ходячих мертвецов", где нам показывают сцену с зомби. Тем не менее, под этой гладкой оболочкой скрывается сеть тонких трещин, которые поначалу легко замаскировать. Однако они становятся все более заметными по мере продолжения сериала, – высказался критик Пирс Конран из South China Morning Post.

Однако, не все разделили мысль Пирса. Например, кинокритик из Голливудской ассоциации критиков Рама отметил, что дорама точно не даст зрителям заскучать.

Если в прошлом году сенсацию во всем мире вызвала "Игра в кальмара", то в этом году это будет "Мы все мертвы", – заявил Рама.

Как бы то ни было, сейчас дорама активно набирает просмотры в Сети. Похвастаться такими результатами меньше, чем за неделю в прокате может далеко не каждый проект.

Пока неизвестно, будет ли второй сезон проекта, но зрители очень надеются увидеть продолжение еще одного легендарного корейского сериала. Пока компания Netflix сообщила только о продолжении дорамы "Игра в кальмара".

Ранее мы собрали мнение редакции сайта "Сегодня" насчет феномена сериала "Игры в кальмара".