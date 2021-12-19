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На российском ТВ покажут новый сезон сериала Сваты, производства Квартала 95

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
19 декабря, 13:33
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Украинским компаниям запрещено сотрудничать с рядом российских каналов, включая "Россию 1", где все же выйдет седьмой сезон комедийного телесериала
Новый сезон сериала "Сваты" выйдет на российском канале
Новый сезон сериала "Сваты" выйдет на российском канале / Фото: YouTube

Премьера "Сватов-7" в Украине состоится 20 декабря, а в России сезон покажут через неделю. Об этом исполнительница одной из главных ролей Татьяна Кравченко сообщила в своем Instagram-профиле, опубликовав фан-афишу.

Начинается обратный отсчет! Украинские зрители увидят седьмой сезон 20 декабря, а Российские 27-го! По-моему отличный подарок к Новому году, – написала экранная Валентина Будько.

В YouTube также опубликован трейдер нового сезона "Сватов":

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Как "Сваты" обошли закон?

Как известно, Украина ввела санкции в отношении ряда российских телеканалов и информационных агентств. Соответственно, украинские компании не могут торговать своим продуктом в РФ.

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Однако компания "Квартал 95" продала права на свой продукт, включая "Сватов", заграничным клиентам, которые уже сами перепродают трансляцию в РФ.

Так же произошло и со "Слугой народа", три серии которого показали на российском "ТНТ". Во время пресс-конференции в журналистами в ноябре, Владимир Зеленский, которому задали вопрос о том, почему сериалы "квартала" транслирую на росТВ, он заявил, что не знает, что вышел из компании и не в курсе дел.

Меня это не интересует. Я все это отдал, – сказал президент Украины.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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