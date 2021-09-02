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На Венецианском кинофестивале-2021 показали украинский фильм, снятый в одесской колонии

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
2 сентября, 17:40
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Старейший кинофестиваль мира проходит с 1 по 11 сентября на итальянском острове Лидо. Сегодня там состоялась премьера фильма "Цензорка", снятого Украиной совместно со Словакией и Чехией
Словацкий режиссер Петер Керекеш и украинские актрисы Ирина Киризева и Марина Климова на Венецианском кинофестивале-2021
Словацкий режиссер Петер Керекеш и украинские актрисы Ирина Киризева и Марина Климова на Венецианском кинофестивале-2021 / Фото: Getty Images, facebook.com/Cenzorka

Во второй день Венецианского кинофестиваля в рамках конкурсной секции "Горизонты" показали фильм "Цензорка" – один из трех украинских фильмов, которые представлены на Венецианском МКФ в этом году. Для режиссера Петра Керекеша, прибывшего на кинофестиваль с исполнительницами главных ролей Ириной Киризевой и Мариной Климовой, это полнометражный дебют.

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Сюжет рассказывает о молодой Лесе, которую приговорили к 7-летнему заключению в одном из исправительных учреждений Одессы после убийства супруга-изменника. Леся недавно родила первенца, а теперь ей предстоит жить в мире, населенном лишь женщинами: сокамерницами, надзирательницами, медсестрами, вдовами. Если бы не цвет формы, иногда было бы сложно сказать, кто есть кто.

Официальный постер к фильму "Цензорка" Петра Керекеша
Официальный постер к фильму "Цензорка" Петра Керекеша / Фото: facebook.com/ArthouseTraffic

Съемки фильма проходили в настоящей одесской колонии.

Смотрите эпизод из фильма "Цензорка":

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Напомним, что в программе "Горизонты" также состоится мировая премьера фильма "Носорог" Олега Сенцова, а в основном конкурсе – драма "Отражение" ("Відблиск") Валентина Васяновича.

Смотрите обзор самых ожидаемых премьер года:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Мы действительно больше не сотрудничаем. О разрыве она сообщила мне лично, в присутствии мужа, не объяснив причин. Через некоторое время мои контакты были заменены на официальных ресурсах певицы. Сейчас новый менеджмент, я так понимаю, пытается разобраться в том, как работает музыкальная индустрия

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