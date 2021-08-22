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Названы лауреаты Одесского кинофестиваля: кто получил Золотого Дюка

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
22 августа, 08:22
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21 августа состоялось закрытие 12-го Одесского международного кинофестиваля. Узнайте, кому из кинематографистов досталась заветная статуэтка
Названы победители Одесского международного кинофестиваля 2021
Названы победители Одесского международного кинофестиваля 2021 / Фото: facebook.com/odesaiff

Специальным гостем закрытия ОМКФ-2021 стал известный британский актер и режиссер Терри Гиллиам. Ему вручили "Золотого Дюка" за Вклад в киноискусство.

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В этом году в Национальной конкурсной программе кинофестиваля принимали участие шесть полнометражных фильмов и восемь короткометражных фильмов.

Победители Одесского кинофестиваля 2021

  • Специальный диплом жюри — Соперник, режиссер Маркус Ленц, Украина / Германия, 2020.
  • Лучший короткометражный фильм — Папины кроссовки, реж. Ольга Журба.
  • Лучший актер — актерский состав фильма СТОП-ЗЕМЛЯ, режиссер Екатерина Горностай, Украина, 2021.
  • Лучший режиссер — Никон Романченко, Leopolis night.
  • Лучший полнометражный фильм — СТОП-ЗЕМЛЯ, режиссер Екатерина Горностай, Украина, 2021.
  • Гран-при ОМКФ Золотой дюк — СТОП-ЗЕМЛЯ, режиссер Екатерина Горностай, Украина, 2021.

Награды международной федерации кинопрессы FIPRESCI

  • Лучший короткометражный фильм — Папины кроссовки, реж. Ольга Журба.
  • Лучший полнометражный фильм — С завязанными глазами, режиссер Тарас Дронь, Украина, 2020.

После церемонии награждения ОМКФ на Потемкинской лестнице показали фильм Чарли Чаплина "Малыш" под аккомпанемент Одесского симфонического оркестра.

Подробнее о закрытии ОМКФ-2021 смотрите в сюжете:

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Напомним, что в этом году фестиваль в Одессе состоялся накануне празднования 30-летия Независимости Украины, поэтому в конкурсной программе принимали участие исключительно украинские фильмы.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Не думаю, что для этой власти я что-то значу. Думаю, что они меня не знают даже. Поэтому у меня не было каких-то ожиданий по поводу этого концерта... У меня никогда не было такого, чтобы я нигде не выступала на День Независимости. Но в работе артиста всегда есть момент, когда ты должен собрать себя в кулак и идти дальше.

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