Названы лауреаты Одесского кинофестиваля: кто получил Золотого Дюка

21 августа состоялось закрытие 12-го Одесского международного кинофестиваля. Узнайте, кому из кинематографистов досталась заветная статуэтка

Названы победители Одесского международного кинофестиваля 2021 / Фото: facebook.com/odesaiff

Специальным гостем закрытия ОМКФ-2021 стал известный британский актер и режиссер Терри Гиллиам. Ему вручили "Золотого Дюка" за Вклад в киноискусство.

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В этом году в Национальной конкурсной программе кинофестиваля принимали участие шесть полнометражных фильмов и восемь короткометражных фильмов.

Победители Одесского кинофестиваля 2021

Специальный диплом жюри — Соперник, режиссер Маркус Ленц, Украина / Германия, 2020.

Лучший короткометражный фильм — Папины кроссовки, реж. Ольга Журба.

Лучший актер — актерский состав фильма СТОП-ЗЕМЛЯ, режиссер Екатерина Горностай, Украина, 2021.

Лучший режиссер — Никон Романченко, Leopolis night.

Лучший полнометражный фильм — СТОП-ЗЕМЛЯ, режиссер Екатерина Горностай, Украина, 2021.

Гран-при ОМКФ Золотой дюк — СТОП-ЗЕМЛЯ, режиссер Екатерина Горностай, Украина, 2021.

Награды международной федерации кинопрессы FIPRESCI

Лучший короткометражный фильм — Папины кроссовки, реж. Ольга Журба.

Лучший полнометражный фильм — С завязанными глазами, режиссер Тарас Дронь, Украина, 2020.

После церемонии награждения ОМКФ на Потемкинской лестнице показали фильм Чарли Чаплина "Малыш" под аккомпанемент Одесского симфонического оркестра.

Подробнее о закрытии ОМКФ-2021 смотрите в сюжете:

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Напомним, что в этом году фестиваль в Одессе состоялся накануне празднования 30-летия Независимости Украины, поэтому в конкурсной программе принимали участие исключительно украинские фильмы.