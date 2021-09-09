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Нео вернулся! Warner Bros. выпустила трейлер "Матрица 4: Воскрешение" (видео)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
9 сентября, 17:16
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О съемках продолжения культовой трилогии "Матрица" стало известно еще в 2019 году. С тех пор поклонники с нетерпением следили за новостями о фильме
Кадры из фильма "Матрица: Воскрешение"
Кадры из фильма "Матрица: Воскрешение" / Фото: Скриншот из YouTube

Сегодня Warner Bros. Pictures опубликовала первый полноценный трейлер фильма "Матрица 4: Воскрешение", в котором к своим ролям вернулись Киану Ривз, сыгравший Нео, Кэри-Энн Мосс в роли Тринити, Джада Пинкетт-Смит в роли Ниобе и другие. Режиссерское кресло в четвертом фильме в одиночку заняла Лана Вачовски, в отличие от предыдущих частей, в которых она работала вместе с Лилли Вачовски.

В трейлере, опубликованном на YouTube, повзрослевший Нео приходит к психиатру и рассказывает ему о своих необычных снах. Нео ничего не помнит о прошлом и ему кажется, что он сходит с ума. Но с появлением Морфеуса все меняется.

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Киану Ривз в роли Нео в фильме "Матрица 4: Воскрешение"
Киану Ривз в роли Нео в фильме "Матрица 4: Воскрешение" / Фото: Скриншот из YouTube

В четвертой "Матрице" актерский состав пополнился другими полюбившимися зрителям звездами: Нилл Патрик Харрис ("Как я встретил вашу маму"), Яхья Абдул-Матин II ("Спасатели Малибу", "Аквамен"), Кристина Риччи ("Сонная лощина"), Приянка Чопра ("Спасатели Малибу").

Премьера запланирована на 22 декабря этого года и состоится одновременно в кинотеатрах и на стриминг-сервисе HBO Max.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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