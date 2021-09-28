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Netflix переснял еще одно культовое шоу о подростках – тизер сериала Мятежный дух (видео)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
28 сентября, 15:27
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Спустя 15 лет популярный аргентинский сериал "Мятежный дух" о бунтарях-подростках возвращается. На этом шоу выросло целое поколение молодежи
Кадры из тизера к сериалу "Мятежный дух" (2022)
Кадры из тизера к сериалу "Мятежный дух" (2022) / Фото: Скриншот из YouTube

После перезапуска культового подросткового сериала "Сплетница", стриминговый сервис Netflix взялся за другой популярный проект – "Мятежный дух" и его мексиканский ремейк "Мятежники". Мелодрама о жизни учеников престижного колледжа в начале нулевых объединила у телеэкранов миллионы зрителей из разных уголков мира и теперь возвращается с новыми персонажами и сюжетом.

В тизере, который Netflix опубликовал на YouTube, подростки в школьной форме идут по школе и по очереди поют знаменитую песню Yo soy rebelde (на исп. – "Я – мятежный").

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Как известно, в аргентинском и мексиканском сериалах были две музыкальные группы – Erreway и RBD, которые потом вышли за рамки проектов и гастролировали как настоящие коллективы. В перезапуске "Мятежного духа" сюжет тоже будет тесно переплетаться с музыкой и вокально одаренными студентами.

О чем сериал "Мятежный дух"?

В центре истории оригинального сериала "Мятежный дух", который выходил на экраны в 2000-х – группа подростков из богатых семей, которые ходят в престижную школу-интернат. Вместе с ними учатся и дети из менее богатых семей. Несмотря на то, что все ребята разные, их объединяет стремление к свободе и справедливости. Не похожие на первый взгляд подростки, объединяются ради общего увлечения и создают музыкальную группу.

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Мексиканский ремейк под названием "Мятежники" выходит несколькими годами позднее – с 2004 по 2006 год и тоже стал весьма популярным.

В новом перезапуске Netflix объединил оба сериала "Мятежный дух" и "Мятежники".

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Премьера запланирована на 2022 год.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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