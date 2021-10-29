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Netflix показали трейлер второго сезона Ведьмака: конец света и еще больше опасных монстров (видео)

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
29 октября, 20:33
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Netflix выпустил новый официальный трейлер второго сезона долгожданного сериала "Ведьмак" – фантастической экранизации серии романов Анджея Сапковского с Генри Кавиллом в главной роли
Промо-кадр из сериала "Ведьмак"
Промо-кадр из сериала "Ведьмак" / Фото: twitter.com/witchernetflxtv

В опубликованном ролике появились несколько громадных зверей и других волшебных существ, с которыми ему и его товарищам, юной подопечной принцессе Цирилле и другим ведьмакам, придется сразиться.

В начале трейлера Геральт пробирается по грязному мелководью. В следующем кадре резко появляется крылатый монстр, который стремительно приближается к могущественному ведьмаку издалека. Летающее чудовище не показывают крупным планом – его можно увидеть лишь мельком, но заметно, что главный герой не очень-то и обеспокоен его присутствием.

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Также, стоит отметить, что создатели постарались для того, чтобы впечатлить поклонников декорациями масштабных локаций, таких как выжженное поле битвы и заснеженный двор. На протяжении всех этих кадров Геральт выпивает и разговаривает со своим товарищем полумедведем-полульвом Нивелленом. Когда тот вспоминает, что люди говорят о приближающемся конце, Геральт говорит своему другу, что он переживал три предполагаемых апокалипсиса. Естественно, это означает, что ведьмак не верит в то, что мир скоро перестанет существовать:

Я пережил три конца света. Это все чушь, – говорит главный герой в трейлере.

Ближе к концу трейлера Геральт и принцесса Цири сражаются с гигантским противником.

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Второй сезон "Ведьмака" стартует на Nextflix 17 декабря этого года, почти ровно через два года после дебюта первого сезона.

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