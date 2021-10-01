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Netflix запустил украинскую версию сайта. "Очень странные дела" и другие шоу – теперь в дубляже

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
1 октября, 11:42
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Мировой лидер среди сервисов трансляции развлекательного контента официально запустил на сайте украинский интерфейс. Украинцам будет еще удобнее смотреть любимые шоу на родном языке
Netflix запустил украиноязычный интерфейс
Netflix запустил украиноязычный интерфейс / Фото: пресс-служба

Популярный стриминг-сервис Netflix, который скоро выпустит ремейк "Мятежного духа", сообщил о запуске локализированного интерфейса. Теперь сериалы, фильмы и шоу можно будет смотреть не только с субтитрами, но и в украинском дубляже. У сервиса появились украиноязычные аккаунты в Instagram, Facebook и YouTube, а это значит, что Netflix наконец-то полноценно пришел в Украину.

На украинской версии сайта Netflix, сервис обещает полный мгновенный доступ на планшетах, смартфонах, компьютерах и игровых консолях к фильмам, сериалам и шоу.

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Netflix в Украине запустил сайт в локализированным интерфейсом
Netflix в Украине запустил сайт в локализированным интерфейсом / Фото: Netflix

Многие кинохиты, популярные сериалы, документальные фильмы, программы для детей и последние новинки доступны во всем мире, и все это можно посмотреть сразу. Зрители могут смотреть контент, ставить на паузу и продолжать просмотр без рекламы или обязательств.

Контент можно смотреть даже в формате Ultra HD 4K и HDR и в режиме Dolby Digital Plus 5.1 с объемным звучанием.

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"Ход королевы" и другие сериалы на украинском языке на Netflix
"Ход королевы" и другие сериалы на украинском языке на Netflix / Фото: пресс-служба

Среди самых любимых сериалов и фильмов Netflix в Украине зрители уже могут посмотреть супергеройский сериал "Академия "Амбрелла", созданный на основе комиксов, увлекательный костюмированный сериал "Бриджертоны", комедийно-драматический сериал "Половое воспитание", биографическую историческую телевизионную драму "Корона", минисериал "Ход королевы" и многие другие.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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