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Как снимали смертельно опасные сцены Игры в кальмара (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
12 ноября, 17:01
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Нашумевший южнокорейский сериал стал настоящим мировым хитом и установил все возможные рекорды. Фаны "Игры в кальмара" таки мечтают оказаться за кулисами кинокартины
Создатели нашумевшего проекта показали закулисье сериала.
Создатели нашумевшего проекта показали закулисье сериала. / Фото: Коллаж: Сегодня

И пока все в ожидании второго сезона проекта, о чем официально заявил режиссер, стриминговый сервис Netflix решил порадовать зрителей и показать бэкстейдж со съемок.

Создатели проекта в Twitter показали, как действительно создавались смертельные и опасные сцены "Игры в кальмара" с участием главных героев.

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Соответствующий ролик о закулисье создания проекта разделили на две части: до спецэффектов и после.

Фото: Скриншот с видео

Так, можно увидеть, как в сцене с гигантской куклой съемочную площадку огородили высокими стенами, а актеры падали на специальные матрасы. Это помогало им не травмироваться при отработке опасных движений.

Фото: Скриншот с видео

Все падения игроков с высоких декораций были сняты с использованием специального оборудования и страховочных средств.

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Фото: Скриншот с видео

Например, в сцене перетягивания каната, проигравшую команду снизу ловил надутый батут. А в эпизоде о стеклянных клетках, проигравших участников поднимали на канатах.

Фото: Скриншот с видео

Отметим, что в ролике заметно, как сильно отличается оригинальная съемка от отредактированной версии, которую уже выпускали в эфир. Монтаж все-таки придал кадрам большую драматичность и интригованность.

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Смотрите трейлер первого сезона "Игры в кальмара", чтобы быть в курсе киноновостей:

Почему сериал добился масштабного мирового успеха?

Не удивительно, что сюжеты с играми на выживание всегда были интересны зрителю. Но в отличие от героев американской трилогии "Голодные игры", где они фактически должны вступить в игру, герои "Игры в кальмара" – добровольно идут на это ради денег.

Кадр из сериала "Игра в кальмара"
Кадр из сериала "Игра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

Также зрителей увлекла довольно простая идея сериала – на что готовы люди, чтобы получить желаемое.

Еще один секрет успеха – сериале постоянно держит в напряжении, побуждая зрителя продолжать смотреть за этими жуткими играми на выживание.

Также отметим и симпатию к актерам, которые выглядят отнюдь не как иконы экрана или звезды Голливуда, а как обычные люди, которых мы могли бы встретить в реальной жизни. Это и нравится киноманам.

"Игра в кальмара" может получить продолжение
"Игра в кальмара" может получить продолжение / Фото: Netflix

Если вы забыли сюжет "Игры в кальмара" можете его вспомнить за ссылкой .

Больше новостей о хитовом сериале:

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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