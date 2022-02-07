Новая этика, ЛГБТ и слишком много грусти: впечатления звезд от продолжения "Секса в большом городе"

На днях мир увидел последнюю серию продолжения сериала "Секс в большом городе" – "И просто так...". Проект, снятый спустя 17 лет после окончания истории, одним безумно понравился, другие же были разочарованы

Монро, Алина Гросу и Надежда Хильская рассказали о своих впечатлениях от продолжения культового "Секса в большом городе" / Фото: instagram.com/monritta, пресс-служба, instagram.com/hilskaya_nadya

Сайт "Сегодня" провел опрос среди украинских знаменитостей – оказалось, среди них есть те, кто с нетерпением ждали продолжения и уже посмотрели весь сериал.

Создатели "И просто так..." учли так называемые стандарты "новой этики" – в сериале не просто активно обсуждаются темы сексуальной ориентации, гендерной равности, самоидентификации и толерантности, но и одна из героинь является небинарной персоной, в которую по сценарию влюбляется замужняя Миранда.

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Стиль и дух "Секса в большом городе", как пишут многие зрители в отзывах, были утеряны или просто изменены. Прошло время, поменялся мир, а вместе с ним и главные героини.

Мы поговорили с травести-дивой Монро, украинской певицей Алиной Гросу и актрисой сериала "Швидка" на НЛО TV Надеждой Хильской о том, понравился ли им сериал и какое послевкусие он оставил после просмотра.

Монро

Мнение зрителей по всему миро разделилось: одни боготворят "И просто так...", другие откровенно его хейтят. Кстати, мы уже рассказывали, почему некоторым проект не понравился. А вот Монро считает, что волна хейта и критики в адрес сериала слишком преувеличена.

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Я смотрела с удовольствием, сопереживала героиням и во время каких-то сцен даже улыбалась. В целом, характеры героинь остались прежними, разве что слишком утрированы, но это художественный сериальный вымысел в условиях американской реальности! Глупо переносить происходящее на украинскую реальность, как и мировые тренды, хотя хорошо, что мы о них знаем и даже обсуждаем. Но, история Кэрри и ее подруг – это другая реальность, за которой остается разве что наблюдать с экрана, – говорит Монро, – Что касается "новой этики"- когда в Украине в средней школе введут уроки сексуального образования и толерантности, тогда и поговорим.

Монро рассказала о продолжении "Секса в большом городе"

Алина Гросу

Певица Алина Гросу считает сериал грустным, а особенно артистке не хватило присутствия Саманты, роль которой исполняла Ким Кэттролл.

Что мне всегда нравилось в "Сексе в большом городе", так это настоящая, крепкая женская дружба. В " И просто так" она ощущается с особой силой: героини поддерживают и помогают друг другу. Героини показывают, что начинать с чистого листа можно, несмотря ни что. При этом, оставаясь красивыми, ухоженными, стильными и наполненными энергией. Расстроило, конечно, как и многих, отсутствие главной "зажигалочки" сериала – Саманты и то, что сериал пропитан грустной атмосферой. Поэтому могу рекомендовать этот сериал тем у кого настроение погрустить, – говорит Алина.

Алина Гросу считает грустным сериал "И просто так.." / Фото: instagram.com/alina_grosu

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Надежда Хильская

Надежда Хильская оказалась в числе тех, кому нововведения в сериале – не по душе.

Честно говоря, не понимаю, зачем нужно было "напичкивать" его всеми этими нетрадиционными "штуками" – геи, лесбиянки, небинарные личности, девочка-подросток, которая не ощущает себя девочкой. Звучит очень резко для современных нравов, хотя я абсолютно толерантна, и у меня есть друзья и знакомые разных ориентаций. Но, честно, когда вокруг постоянно звучит: "Будьте толерантными, будьте толерантными, будьте толерантными"....Скоро надо будет к людям с традиционной ориентацией относиться толерантно, мол, "не переживайте, они тоже имеют право на существование". Для меня это чересчур! – возмущается актриса.

Надежде Хильской не понравились нововведения сериала / Фото: instagram.com/hilskaya_nadya

Надежда также призналась, что ей грустно видеть то, что внешность любимых героинь так поменялась с годами. С другой стороны, Хильская понимает, что старение – это абсолютно нормальный, но необратимый процесс.

Были и светлые моменты – я, например, очень расчувствовалась и плакала, когда умирал мистер Биг, возлюбленный Кэрри. Это было горько, и ты понимаешь, что никто от этого не застрахован. Живете кучу лет вместе…Я тоже со своим мужем в этом апреле буду отмечать 15 лет, как мы вместе. И если задуматься, что рано или поздно это может закончиться, и закончиться "так"… В общем, жизненно, порой грустно, порой красиво, но с толерантностью перебрали, – резюмировала Надежда.

Ранее мы писали, что Синтия Никсон поддержала "отмену" Криса Нота в финальной серии "И просто так".

К слову, легально просмотреть все серии "И просто так" вы можете на OLL.TV!