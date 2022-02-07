Завтра 04:45 на
Фристайл
Женщины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
Завтра 05:00 на
Горнолыжный спорт
Мужчины, супергигант
Финал
Завтра 08:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Матч за бронзу
Завтра 09:36 на
Сноуборд
Женщины, параллельный гигантский слалом
Финал
Завтра 09:43 на
Сноуборд
Мужчины, параллельный гигантский слалом
Финал
Завтра 10:30 на
Биатлон
Мужчины, индивидуальная
гонка, 20 км. Финал
Завтра 12:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 1500 м
Финал
Завтра 13:47 на
Лыжные гонки
Женщины, спринт
Свободный стиль, финал
Завтра 14:00 на
Лыжные гонки
Мужчины, спринт
Свободный стиль, финал
Завтра 14:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Финал
Завтра 15:35 на
Санный спорт
Женщины
4-я попытка
9 февраля 05:45 на
Фристайл
Мужчины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
9 февраля 07:45 на
Горнолыжный спорт
Женщины, слалом
2-й заезд
9 февраля 09:45 на
Сноуборд
Женщины, сноуборд-кросс
Финал
9 февраля 13:00
Лыжное двоборье
Индивидуальное первенство Гундерсена, 10 км. Обычный
трамплин. Лыжные гонки
9 февраля 15:20 на
Шорт-трек
Мужчины, 1500 м
Финал А
9 февраля 15:35 на
Санный спорт
Двойки
2-я попытка
Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💰 Суд над Кузьминых 🏆 ТОП-рейтинги 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua

Скандалы Кутчера

Пышные и голые

Дочь Меладзе

Апгрейд Агузаровой

Тарзан-художник

Признания Вольновой
СЕГОДНЯ Звезды Кинолента

Новая этика, ЛГБТ и слишком много грусти: впечатления звезд от продолжения "Секса в большом городе"

Эксклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 февраля, 19:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На днях мир увидел последнюю серию продолжения сериала "Секс в большом городе" – "И просто так...". Проект, снятый спустя 17 лет после окончания истории, одним безумно понравился, другие же были разочарованы
Монро, Алина Гросу и Надежда Хильская рассказали о своих впечатлениях от продолжения культового "Секса в большом городе"
Монро, Алина Гросу и Надежда Хильская рассказали о своих впечатлениях от продолжения культового "Секса в большом городе" / Фото: instagram.com/monritta, пресс-служба, instagram.com/hilskaya_nadya

Сайт "Сегодня" провел опрос среди украинских знаменитостей – оказалось, среди них есть те, кто с нетерпением ждали продолжения и уже посмотрели весь сериал.

Создатели "И просто так..." учли так называемые стандарты "новой этики" – в сериале не просто активно обсуждаются темы сексуальной ориентации, гендерной равности, самоидентификации и толерантности, но и одна из героинь является небинарной персоной, в которую по сценарию влюбляется замужняя Миранда.

Реклама

Стиль и дух "Секса в большом городе", как пишут многие зрители в отзывах, были утеряны или просто изменены. Прошло время, поменялся мир, а вместе с ним и главные героини.

Мы поговорили с травести-дивой Монро, украинской певицей Алиной Гросу и актрисой сериала "Швидка" на НЛО TV Надеждой Хильской о том, понравился ли им сериал и какое послевкусие он оставил после просмотра.

Монро

Мнение зрителей по всему миро разделилось: одни боготворят "И просто так...", другие откровенно его хейтят. Кстати, мы уже рассказывали, почему некоторым проект не понравился. А вот Монро считает, что волна хейта и критики в адрес сериала слишком преувеличена.

Реклама

Я смотрела с удовольствием, сопереживала героиням и во время каких-то сцен даже улыбалась. В целом, характеры героинь остались прежними, разве что слишком утрированы, но это художественный сериальный вымысел в условиях американской реальности! Глупо переносить происходящее на украинскую реальность, как и мировые тренды, хотя хорошо, что мы о них знаем и даже обсуждаем. Но, история Кэрри и ее подруг – это другая реальность, за которой остается разве что наблюдать с экрана, – говорит Монро, – Что касается "новой этики"- когда в Украине в средней школе введут уроки сексуального образования и толерантности, тогда и поговорим.

Монро рассказала о продолжении "Секса в большом городе"
Монро рассказала о продолжении "Секса в большом городе"

Алина Гросу

Певица Алина Гросу считает сериал грустным, а особенно артистке не хватило присутствия Саманты, роль которой исполняла Ким Кэттролл.

Что мне всегда нравилось в "Сексе в большом городе", так это настоящая, крепкая женская дружба. В " И просто так" она ощущается с особой силой: героини поддерживают и помогают друг другу. Героини показывают, что начинать с чистого листа можно, несмотря ни что. При этом, оставаясь красивыми, ухоженными, стильными и наполненными энергией. Расстроило, конечно, как и многих, отсутствие главной "зажигалочки" сериала – Саманты и то, что сериал пропитан грустной атмосферой. Поэтому могу рекомендовать этот сериал тем у кого настроение погрустить, – говорит Алина.

Алина Гросу считает грустным сериал "И просто так.."
Алина Гросу считает грустным сериал "И просто так.." / Фото: instagram.com/alina_grosu

Реклама

Надежда Хильская

Надежда Хильская оказалась в числе тех, кому нововведения в сериале – не по душе.

Честно говоря, не понимаю, зачем нужно было "напичкивать" его всеми этими нетрадиционными "штуками" – геи, лесбиянки, небинарные личности, девочка-подросток, которая не ощущает себя девочкой. Звучит очень резко для современных нравов, хотя я абсолютно толерантна, и у меня есть друзья и знакомые разных ориентаций. Но, честно, когда вокруг постоянно звучит: "Будьте толерантными, будьте толерантными, будьте толерантными"....Скоро надо будет к людям с традиционной ориентацией относиться толерантно, мол, "не переживайте, они тоже имеют право на существование". Для меня это чересчур! – возмущается актриса.

Надежде Хильской не понравились нововведения сериала
Надежде Хильской не понравились нововведения сериала / Фото: instagram.com/hilskaya_nadya

Надежда также призналась, что ей грустно видеть то, что внешность любимых героинь так поменялась с годами. С другой стороны, Хильская понимает, что старение – это абсолютно нормальный, но необратимый процесс.

Были и светлые моменты – я, например, очень расчувствовалась и плакала, когда умирал мистер Биг, возлюбленный Кэрри. Это было горько, и ты понимаешь, что никто от этого не застрахован. Живете кучу лет вместе…Я тоже со своим мужем в этом апреле буду отмечать 15 лет, как мы вместе. И если задуматься, что рано или поздно это может закончиться, и закончиться "так"… В общем, жизненно, порой грустно, порой красиво, но с толерантностью перебрали, – резюмировала Надежда.

Ранее мы писали, что Синтия Никсон поддержала "отмену" Криса Нота в финальной серии "И просто так".

К слову, легально просмотреть все серии "И просто так" вы можете на OLL.TV!

"И просто так"
смотрите на olltv
Смотреть

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
7 февраля. Чарльз Диккенс. Ровно 210 лет назад появился на свет самый читаемый англоязычный прозаик (причем, стал им еще при жизни - и с тех пор никому не уступает первенство) Чарльз Джон Хаффем Диккенс…
История дня - за минуту
Нестандартная красота
Поддерживаете икону бодипозитива - Лиззо?
Другие модели plus size
Цитата дня

Непрофессионалы заполонили весь рынок. А так хочется все-таки, чтобы на площадке были люди с хорошей школой

Цитата на segodnya.ua
Ольга Сумская Актриса, Народная артистка Украины
Откровенное интервью актрисы

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять