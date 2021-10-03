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Новую коллекцию Balenciaga показали в спецсерии Симпсонов (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
3 октября, 10:38
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Десятиминутный эпизод культового мультсериала посвятили весенне-летней коллекции 2022 года, вписав ее в трогательную историю Гомера и Мардж
Новый эпизод "Симпсонов" посвятили модному дому Balenciaga
Новый эпизод "Симпсонов" посвятили модному дому Balenciaga / Фото: FOX

По сюжету короткого эпизода "Симпсонов", которых продлили на 34-й сезон, Гомер Симпсон решает подарить своей супруге Мардж роскошное платье от французского бренда. Он отправляет письмо на адрес модного дома с просьбой о помощи и ему доставляют желанную коробку с нарядом.

Вскоре дизайнер и креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия прилетает в Спингфилд, чтобы уговорить его жителей принять участие в его показе в Париже.

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В спецсерии появились такие известные личности, как Анна Винтур, Карди Би, Offset, Льюис Хэмилтон, Эллиот Пейдж и Наоми Кэмпбелл.

Смотрите новый эпизод The Simpsons | Balenciaga онлайн:

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Ранее в Сети обсуждали другой эпизод "Симпсонов" – в нем нашли наряд вице-президента США Камалы Харрис на инаугурации. Примечательно, что серия вышла 21 год назад.

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В ней персонаж Лиза Симпсон изображена в виде будущего главы государства. По сюжету, ее избирают после Дональда Трампа. Девочка утверждает, что администрация унаследовала от него "довольно большой финансовый кризис".

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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