Вышел новый сезон лучшего сериала 2019 года!

Вышел третий сезон сериала о непростой жизни богачей – "Наследники" с Брайаном Коксом, Кираном Калкиным и Мэттью Макфэдьеном. Зрителей удивят связанные с борьбой за власть интриги

Вышел новый сезон сериал "Наследники" / Фото: Инстаграм

Первые два сезона принесли создателям этой эпичной, почти шекспировской семейной саги от HBO множество престижных наград, среди которых два "Золотых глобуса" (лучший сериал и главная мужская роль в сериале – Брайан Кокс), две премии "BAFTA" и целых 9 "Эмми".

Права на владение компанией – главная цель "наследников" / Фото: Инстаграм

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Это история о взаимоотношениях в семье Рой – вымышленном американском семействе медиамагнатов. Они очень влиятельны и богаты, но в то же время несчастны и разобщены. Ни один персонаж здесь не может считаться положительным – все члены семьи, эгоцентричны, алчны и готовы в своей борьбе за огромное наследство пойти на любые меры. При написании сценария Джесси Армстронг вдохновлялся биографией медиамагната Руперта Мердока, а также историей создания его бизнес-империи.

Третий сезон удивит зрителей новой порцией интриг / Фото: Инстаграм

Главный герой – неумолимо стареющий, а значит теряющий свое бизнес влияние, патриарх семейства Логан Рой. Он владеет СМИ, кинокомпанией, круизным бизнесом, диктует свои условия американскому президенту и наводит страх и трепет и на чужих, и на своих, включая собственных детей.

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Главный герой – отец богатого семейства Логан Рой / Фото: Инстаграм

Предполагается, что главой корпорации со временем станет старший из его сыновей, но пока преемник не назван, семью и компанию сотрясают связанные с борьбой за власть интриги. Первоначально предполагалось, что Логан Рой умрет еще в первом сезоне, но персонаж благополучно дожил до третьего…

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