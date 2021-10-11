Новый Супермен в комиксах DC изменил свою ориентацию

Герой закрутит роман со своим другом-репортером Джеем Накамурой

Сын Кларка Кента в комиксах DC — бисексуал/Фото: twitter.com/DCSuperman

Авторы супергеройских комиксов от DC сделали "камин-аут" новому Супермену, раскрыв его нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Об этом сообщил автор Том Тейлор.

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Новый выпуск комикса

В пятом выпуске серии "Сын Кал-Ела", который увидит мир 9 ноября, сын Кларка Кента Джон не просто станет бисексуалом, но и закрутит роман со своим приятелем-репортером Джеем Накамурой. Таким образом он повторит судьбу своего отца, который женился на журналистке Лоис Лейн.

Что говорит автор комикса

"Супермен — это символ, олицетворяющий надежду, истину и справедливость. Сегодня он олицетворяет нечто большее. Сегодня все больше людей могут увидеть себя в самом мощном супергерое из комиксов", — рассказал Том Тейлор.

Джон Кент был Супербоем до июльского выпуска, когда его отец отошел от дел, а он занял его "должность" Супермена.

Не только Супермен

Инклюзивность в комиксах DC коснулась не только Супермена, но и напарника Бэтмена — нового Робина. Он в августовском выпуске "Бэтмен: городские легенды" тоже оказался представителем ЛГБТ.

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Неожиданный каминг-аут

Английский арбитр Джеймс Адкок в национальный день каминг-аута в Великобритании признался, что он гей.

"Когда я переходил от неполного рабочего дня к полноценной работе в футболе, некоторые знали, а некоторые нет. Теперь все мои коллеги знают, и это просто норма. И, честно говоря, был интерес со стороны коллег, которые говорили: "Я горжусь тобой, Джеймс, что ты можешь быть открытым геем в спорте", потому что они знают препятствия, которые все еще существуют. Я не подвергался насилию на почве гомофобии, и я не могу рассказать вам историю, в которой мне приходилось бороться или преодолевать это", — рассказал арбитр.

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