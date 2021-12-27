Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко

Зашквар Netflix

Игры талантов

Топ-сериал

Месть Дантеса

Шоу "Маска". Сезон 2

Сын Макаревича
СЕГОДНЯ Звезды Кинолента

Новый трейлер Бэтмена посвятили Женщине-кошке (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
27 декабря, 20:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
DC Films и Warner Bros. Pictures опубликовали новый трейлер фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц в главных ролях
Опубликован новый трейлер фильма "Бэтмен" 2022
Опубликован новый трейлер фильма "Бэтмен" 2022 / Фото: YouTube

В почти трехминутном ролике, который появился сегодня в YouTube-канале Warner Bros. Pictures, показали Брюса Уэйна, которого сыграл Роберт Паттинсон, Селину Кайл (Зои Кравиц) и еще нескольких ключевых персонажей.

Трейлер получил название "Летучая мышь и кошка".

Реклама

THE BATMAN – The Bat and The Cat трейлер:

О чем фильм "Бэтмен"

По сюжету миллиардер-затворник Брюс Уэйн, он же Бэтмен, попытается расправиться с Загадочником, на которого наткнется в ходе своего расследования дела о коррупции в родном Готэме.

Реклама

Кроме Роберта Паттинсона и Зои Кравиц в фильме также появятся Пол Дано (Эдвард Нэштон), Джеффри Райт (Джеймс Гордон), Джон Туртурро (Кармайн Фальконе), Питер Сарсгаард (прокурор Джил Колсон), Джейми Лосон (кандидат в мэры Готэма Белла Реал), Энди Серкис (Альфред), Колин Фаррелл (Освальд Кобблпот).

Фильм "Бэтмен" выйдет в кино в марте 2022 года, а 19 апреля 2022 года появится в сервисе HBO Max.

Съемки картины проходили в Лондоне, Глазго, Ливерпуле. Команде Мэтта Ривза несколько раз проходилось прерывать работу из-за коронавируса. Также во время съемок Роберт Паттинсон заразился COVID-19.

Реклама

Ранее мы рассказывали о 10 лучших сериалах 2021 года.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Рейтинг
Лучшие актеры по версии The New York Times
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
THE HARDKISS — Сестра
В клипе снялась популярная актриса
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Мне очень дивно за этим наблюдать и тут вопрос – кто же главный коррупционер?

Юрий Никитин украинский музыкальный продюсер
Скандал набирает обороты
Home alone
Дом Кевина можно арендовать
Сколько стоит жилье Маккалистеров

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять