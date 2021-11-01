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О чем фильм Вечные и почему о нем все говорят: экспленейшен главной премьеры ноября

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
1 ноября, 13:54
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3 ноября в украинский прокат выходит третья картина новой фазы киновселенной Marvel – "Вечные" с Анджелиной Джоли, Сальмой Хайек и другими. Рассказываем, что нужно знать о фильме и как его приняли западные критики
О чем фильм "Вечные" студии Marvel
О чем фильм "Вечные" студии Marvel / Фото: Коллаж: Сегодня

"Вечных" сняла режиссер Хлоя Чжао, которая получила "Оскар" за фильм "Земля кочевников" и стала второй в истории Академии лучшей женщиной-режиссером.

Несмотря на всю "артхаусность" работ Чжао, кинокомикс Marvel, отмечают критики, достаточно зрелищный и вполне вписывается в стиль всех фильмов студии. Хотя свой визуальный стиль режиссер сохранила.

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Кто такие Вечные и о чем кино

Вечные – это бессмертные суперлюди, созданные космическими богами Целестиалами. Более 7 тысяч лет Вечные тайно жили на Земле и защищали человечество от Девиантов и только от них.

Кадр из фильма "Вечные" / Фото: YouTube

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Вечным запрещено вмешиваться в ситуации, не связанные с Девиантами. Именно поэтому они не появились в последних "Мстителях" и не помогли тем остановить Таноса.

Согласно сюжету фильма, на Земле живут десять Вечных, разбросанные по разным точкам планеты. За семь дней они должны собраться и спасти человечество от нападения зловещей расы – по Земле пронеслась волна странных землетрясений, а в центре Лондона внезапно объявился один из Девиантов.

Каст "Вечных"

Сальма Хайек исполнила в фильме роль целительницы Аяк, которая стоит во главе команды Вечных; Ричард Мэдден (Робб Старк в "Игре престолов") сыграл умеющего летать Икариса; Анджелина Джоли примерила на себя образ воительницы Фины; Джемма Чан, она же Серси, способна прикосновением менять состав материи.

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Актеры "Вечных" на премьере фильма в Лондоне / Фото: instagram.com/marvelstudios

В картине также есть первый супергерой-гомосексуал во вселенной Marvel – Фастос, которого сыграл Брайан Тайри Генри, первая глухая супергероиня MCU — обладающая сверхскоростью Маккари. Ее сыграла глухая актриса Лорен Ридлофф, а Киту Харингтону (Джон Сноу в "Игре престолов") досталась роль Черного рыцаря (в комиксах он крутил роман с Серси).

Что говорят о фильме

В Европе и США "Вечных" уже посмотрели и в Сети появились первые отзывы о картине. Многие критики сходятся во мнении, что фильм не дотягивает до "Войны бесконечности", а местами напоминает "Дюну".

Один из самых скучных фильмов Marvel за последние годы — запутанный, утомляющий и неинтересный, – считает Родриго Перес из The Playlist.

За "натуралистические кадры" хвалят оператора Бена Дэвиса – он работал над "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и "Доктором Стрэнджем".

Его кадры придают фильму "менее синтетический вид, чем у остальных проектов Marvel", — считает Дэвид Руни из The Hollywood Reporter.

Тем не менее, "Вечных" называют достаточно эпичным и масштабным кино, снятым по всем канонам супергеройских блокбастеров. Хлоя Чжао раскрывает каждого персонажа, подчеркивая несовершенство Вечных, их слабости и уязвимость, несмотря на бессмертие и величественность расы.

Не удивительно, что Marvel решили сотрудничать с этим режиссером, ведь в фильмах MCU всегда очень тесно граничат сюжеты о "конце света" и простые человеческие конфликты центральных персонажей.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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