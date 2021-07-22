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ОМКФ-2021 объявил программу – в списке победители Канн и украинские сенсации

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
22 июля, 13:34
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С 14 по 21 августа в состоится Одесский международный кинофестиваль, который будет приурочен к 30-летию независимости Украины
12-й Одесский кинофестиваль объявил программу
12-й Одесский кинофестиваль объявил программу / Фото: kino-teatr.ua, cinema.in.ua, facebook.com/dadssneakersfilm

Не так давно завершился Каннский кинофестиваль, на которой украинский фильм тоже получил приз, а теперь остались считанные дни до 12-го Одесского кинофестиваля. В этом году киносмотр пройдет в формате офлайн, и, как заявила президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко, будет во многом обновлен. Но останется главное – лучшие фильмы Украины и мира.

Программа 12-го Одесского международного кинофестиваля была опубликована на официальном сайте.

Национальная программа. Полный метр:

  • "Із зав'язаними очима", реж. Тарас Дронь
  • "Королі репу", реж. Мирослав Латик
  • "Національний музей", реж. Андрей Загданский
  • "Простір", реж. Дмитрий Томашпольский
  • "СТОП-ЗЕМЛЯ", реж. Екатерина Горностай
  • "Суперник", реж. Маркус Ленц

Кадр из фильма "Короли рэпа"
Кадр из фильма "Короли рэпа" / Фото: cinema.in.ua

Национальная программа. Короткий метр:

  • "Біжи, Таню, Біжи", реж. София Полищук
  • "Непотрібні речі", реж. Дмитрий Лисенбарт
  • "Друга хвиля", реж. Мариия Стоянова
  • "Папині кросівки", реж. Ольга Журба
  • "Leopolis night", реж. Никон Романченко
  • "Марія", реж. Влад Одуденко
  • "Тигр блукає поруч", реж. Анастасия Фалилеева
  • "Good boy", реж. Мария Пономарева

"Тигр блукає поруч
"Тигр блукає поруч" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Внеконкурсная программа. Фестиваль фестивалей:

  • "Аннетт", реж. Лео Каракс
  • "Герой", реж. Асгар Фархади
  • "Память", реж Апичатпонг Вирасетакул
  • "Худший человек на свете", реж. Йоахим Триер
  • "Криптозоопарк", реж. Дэш Шо
  • "Человек, который продал свою кожу", реж. Каутер Бен Каньи

Кадр из фильма "Худший человек на свете"
Кадр из фильма "Худший человек на свете" / Фото: oiff.com.ua

Внеконкурсная программа. Украинские гала-премьеры:

  • "Сторонній", реж. Дмитрий Томашпольский
  • "Рози. Фільм-кабаре", реж. Ирена Стеценко
  • "Водуруду", реж. Анатолий Сачивко
  • "Чому я живий", реж. Вилен Новак
  • "Цей дощ ніколи не скінчиться", реж. Алина Горлова

Кадр из фильма "Сторонній"
Кадр из фильма "Сторонній" / Фото: Скриншот из YouTube

В тренде

Внеконкурсная программа. Международные гала-премьеры:

  • "Легенда о Зеленом рыцаре", реж. Дэвид Лоури
  • "Гунда", реж. Виктор Косаковский
  • "Плохой сосед", реж. Дэниель Брюль
  • "Бенедетта", реж. Пол Верховен

Кадр из фильма "Легенда о Зеленом рыцаре"
Кадр из фильма "Легенда о Зеленом рыцаре" / Фото: oiff.com.ua

Внеконкурсная программа. Украинская ретроспектива – Независимые:

  • "Кисневий голод", реж. Андрей Дончик (1991)
  • "Шамара", реж. Наталия Андрейченко (1994)
  • "Приятель небіжчика", реж. Вячеслав Криштофович (1995)
  • "Настроювач", реж. Кіра Муратова (2004)
  • "Щастя моє", реж. Сергей Лозница (2010)
  • "Плем'я", реж. Мирослав Слабошпицкий (2014)
  • "Земля блакитна, ніби апельсин", реж. Ирина Цилык (2020)

Кадр из фильма "Приятель покойника" / "Приятель небіжчика"
Кадр из фильма "Приятель покойника" / "Приятель небіжчика" / Фото: kino-teatr.ru

Смотрите видео об итогах Одесского кинофестиваля-2020:

Напомним, что впервые в истории церемония закрытия Одесского кинофестиваля пройдет на Потемкинской лестнице.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.

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