ОМКФ-2021 объявил программу – в списке победители Канн и украинские сенсации

С 14 по 21 августа в состоится Одесский международный кинофестиваль, который будет приурочен к 30-летию независимости Украины

12-й Одесский кинофестиваль объявил программу / Фото: kino-teatr.ua, cinema.in.ua, facebook.com/dadssneakersfilm

Не так давно завершился Каннский кинофестиваль, на которой украинский фильм тоже получил приз, а теперь остались считанные дни до 12-го Одесского кинофестиваля. В этом году киносмотр пройдет в формате офлайн, и, как заявила президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко, будет во многом обновлен. Но останется главное – лучшие фильмы Украины и мира.

Программа 12-го Одесского международного кинофестиваля была опубликована на официальном сайте.

Национальная программа. Полный метр:

"Із зав'язаними очима", реж. Тарас Дронь

"Королі репу", реж. Мирослав Латик

"Національний музей", реж. Андрей Загданский

"Простір", реж. Дмитрий Томашпольский

"СТОП-ЗЕМЛЯ", реж. Екатерина Горностай

"Суперник", реж. Маркус Ленц

Кадр из фильма "Короли рэпа" / Фото: cinema.in.ua

Национальная программа. Короткий метр:

"Біжи, Таню, Біжи", реж. София Полищук

"Непотрібні речі", реж. Дмитрий Лисенбарт

"Друга хвиля", реж. Мариия Стоянова

"Папині кросівки", реж. Ольга Журба

"Leopolis night", реж. Никон Романченко

"Марія", реж. Влад Одуденко

"Тигр блукає поруч", реж. Анастасия Фалилеева

"Good boy", реж. Мария Пономарева

"Тигр блукає поруч" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Внеконкурсная программа. Фестиваль фестивалей:

"Аннетт", реж. Лео Каракс

"Герой", реж. Асгар Фархади

"Память", реж Апичатпонг Вирасетакул

"Худший человек на свете", реж. Йоахим Триер

"Криптозоопарк", реж. Дэш Шо

"Человек, который продал свою кожу", реж. Каутер Бен Каньи



Кадр из фильма "Худший человек на свете" / Фото: oiff.com.ua

Внеконкурсная программа. Украинские гала-премьеры:

"Сторонній", реж. Дмитрий Томашпольский

"Рози. Фільм-кабаре", реж. Ирена Стеценко

"Водуруду", реж. Анатолий Сачивко

"Чому я живий", реж. Вилен Новак

"Цей дощ ніколи не скінчиться", реж. Алина Горлова

Кадр из фильма "Сторонній" / Фото: Скриншот из YouTube

Внеконкурсная программа. Международные гала-премьеры:

"Легенда о Зеленом рыцаре", реж. Дэвид Лоури

"Гунда", реж. Виктор Косаковский

"Плохой сосед", реж. Дэниель Брюль

"Бенедетта", реж. Пол Верховен

Кадр из фильма "Легенда о Зеленом рыцаре" / Фото: oiff.com.ua

Внеконкурсная программа. Украинская ретроспектива – Независимые:

"Кисневий голод", реж. Андрей Дончик (1991)

"Шамара", реж. Наталия Андрейченко (1994)

"Приятель небіжчика", реж. Вячеслав Криштофович (1995)

"Настроювач", реж. Кіра Муратова (2004)

"Щастя моє", реж. Сергей Лозница (2010)

"Плем'я", реж. Мирослав Слабошпицкий (2014)

"Земля блакитна, ніби апельсин", реж. Ирина Цилык (2020)

Кадр из фильма "Приятель покойника" / "Приятель небіжчика" / Фото: kino-teatr.ru

Смотрите видео об итогах Одесского кинофестиваля-2020:

Напомним, что впервые в истории церемония закрытия Одесского кинофестиваля пройдет на Потемкинской лестнице.