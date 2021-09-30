Ольга Навроцкая заявила о позиции childfree: Фагот не сразу это принял (видео)

Участник ТНМК Олег Михайлюта и Ольга Навроцкая вместе уже 12 лет. Пара не состоит в браке, у них нет детей и они их не планируют

Ольга Навроцкая рассказала, почему у них с Фаготом нет детей / Фото: instagram.com/navro

Музыкант Олег Михайлюта, более известный как Фагот, ранее рассказывал, что они с Ольгой Навроцкой пытались стать родителями, но не смогли из-за ее проблем со здоровьем. Сама же дизайнер теперь заявила, что у нее позиция childfree и она никогда до конца не хотела иметь детей.

В новом интервью на YouTube-канале TalaVision Ольга Навроцкая поделилась, что Фагот не сразу принял ее позицию.

Олег не сразу это принял. Там еще есть вопросы: сначала childfree, а потом мне уже 47 лет. У меня есть определенные вопросы с гормонами и щитовидкой, с которыми я уже не взлечу. Но я думаю, что если бы я хотела взлететь, то я бы давно это уже сделала. Я никогда, наверное, не хотела именно до конца иметь ребенка. У меня не было материнского инстинкта. Я детей очень люблю, я детские сказки пишу. Я сама ребенок, я не могу взять на себя ответственность, – сказала Ольга Навроцкая.

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Фагот и Ольга Навроцкая / Фото: instagram.com/fahot

До этого Фагот признавался, что хотел бы еще одного ребенка. У музыканта уже есть сын от предыдущих отношений с журналисткой Анастасией, с которой он расстался из-за своих чувств к Ольге Навроцкой. Ольга и Фагот вместе с 2009 года.

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