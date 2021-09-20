OLL.TV стартовал с новой платформой

Украинский сервис OLL.TV объявил о запуске новой платформы и генеральном обновлении на всех основных устройствах – Smart TV, Android TV, смартфонах, планшетах и на сайте

OLL.TV стал еще более удобным сервисом! / Фото: oll.tv

Сервис полностью изменил свой внешний вид, структуру, управление и технические характеристики.

Цель обновления сервиса – сделать OLL.TV удобным для наших пользователей, современным, красивым и конкурентным с лучшими мировыми ОТТ-платформами, – говорит Виталий Чирков, директор по контенту и пользовательскому опыту OLL.TV. – Преимущество новой платформы в том, что теперь интерфейсы и пользовательский опыт на всех платформах абсолютно симметричны. Если до этого OLL.TV на телевизоре, на сайте и в мобильном телефоне были тремя разными приложениями с разным внешним видом, разной логикой поведения, разными местами нахождения контента, способами его описания, то сейчас это единая система. И человек, переходя из одного устройства в другое, не теряется, потому что это один и тот же способ работы. А за красивыми и удобными интерфейсами лежит много технических мощностей, так как параллельно с редизайном мы усилили инфраструктуру сервиса.

Платформа стала современной, удобной для пользователей, более user friendly, в сервисе появилось много интересных и удобных фишек и новых разделов. Например, был добавлен раздел "Мое", в котором на любом устройстве пользователь может отложить выбранные фильмы, сериалы, шоу и каналы и посмотреть в удобное время и в удобном месте. На любом устройстве теперь удобно досмотреть фильм или сериал, начав именно с того места, на котором остановился раньше.

Мы хотим создать совершенно новый пользовательский опыт, – говорит директор департамента разработки Николай Корецкий. – Хотим, чтобы новое приложение изменило отношение к самому бренду OLL.TV. Хотим придать сервису меганадежность. Мы практически полностью переделали UI и UIX наших приложений, а также изменили наш backend, исправили ошибки в инфраструктуре – теперь все приложения и сервис стабильны и удобны.

Тестировали по полету мяча

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Качество изображения на каналах и спортивных трансляциях также значительно улучшилось. Для модернизации всей системы было приобретено мощное оборудование. Отбор происходил среди самых серьезных производителей транскодинга.

Мы тестировали картинку по полету мяча, – рассказывает Леонид Сапельников, руководитель департамента инфраструктуры. – Смотрели матчи в прямом эфире и следили за тем, как летит мяч. В этот момент явно видны отличия по качеству. Например, если быть внимательным, то когда фокус на футбольном мяче, можно заметить, что на заднем плане вдруг расплываются зрители. Или вместо одного футболиста бегут трое. Мы очень требовательно подходили к выбору – так, чтобы в наших трансляциях все элементы на экране у зрителя были четкими и в фокусе. И сейчас можем без лишней скромности сказать, что качество изображения на нашем сервисе – лучшее в Украине.

Другая важная проблема, которая требовала решения – это CDN, система доставки видеоконтента. Чем ближе сервер находится к абоненту, тем качественнее сигнал у него на экране.

Под близостью мы понимаем не расстояние, а количество промежуточных провайдеров между абонентом и нами, – объясняет Леонид Сапельников. – Для этого мы закупили новейшие серверы, обладающие большей пропускной способностью. И сейчас максимально рассредоточиваем их по локальным провайдерам. Есть провайдеры, которые охотно идут нам навстречу, ведь это win-win для нас и для них, а главное – для наших общих клиентов. А есть провайдеры, которые "забывают", что абонент им уже заплатил за интернет и требуют оплаты еще и от платформы. Им не важно, какого качества услугу получит клиент в их интернет-сети. Мы с такими провайдерами не работаем, у нас принципиальная партнерская позиция.

Акцент на контент. И это не только футбол.

OLL.TV всегда был платформой, которая позиционировалась и воспринималась, как футбольный сервис. Понятно, что прямые трансляции футбола никуда не уходят, здесь OLL.TV традиционно силен, эксклюзивно транслируя матчи Чемпионата Украины и сборной Украины, но вместе с тем обновленный сервис значительно расширил выбор художественного контента: фильмов, сериалов и телеканалов.

Да, это кардинальное изменение, – комментирует Виталий Чирков. – Мы существенно изменили нашу контентную политику, эксклюзивно получили лучшие мировые сериалы от "Амедиатеки", у нас плотное сотрудничество с IVI – их библиотека внутри наших пакетов. Мы запустили собственное производство качественного контента – уже в декабре выйдет наш первый Original сериал "Зломовчання" с Ксенией Мишиной в главной роли. Мы также подписали контракты с лучшими телеканалами, которые есть на рынке – это фильмовые, познавательные, развлекательные и спортивные телеканалы – и поместили их в самые популярные пакеты так, чтобы не только футбол или – совсем не только футбол – стал аргументом подписки на OLL.TV. По сути, у нас сегодня лучшее на рынке предложение по цене и наполнению, и безусловно лучшее сериальное предложение в Украине.

"Мы готовы стать лучшим сервисом Украины"

Мы понимаем, что это не конец нашей разработки, а в каком-то смысле только начало: мы будем дорабатывать и наполнять сервис дополнениями и улучшениями, полученными фидбэком от наших пользователей, – говорит Николай Корецкий. – Можно сказать, что сейчас каждый абонент нашего сервиса будет принимать участие в улучшении сервиса. Мы плотно начинаем работать с данными Big Datа, на основании которых система рекомендаций будет подбирать для каждого пользователя индивидуально лучший контент.

Ну и важный вопрос, который нельзя обойти стороной – это цена, – добавляет Юлия Трибушная, директор OLL.TV, – Можно, конечно, в теории, скупить весь доступный на рынке контент и предложить его пользователю по какой-то невероятной, неприемлемой цене. Думая о пользователе, мы всегда ищем оптимальный баланс цена-качество. И нам кажется, что у нас получилось – за относительно небольшие на сегодняшнем рынке 109 грн мы предлагаем пользователю пакет с уникальным для этой цены набором премиальных фильмовых и познавательных каналов, доступом ко всем самым популярным украинским телеканалам, огромной библиотеке фильмов и выдающейся коллекцией сериалов, как украинских, так и лучших мировых – от HBO и других топовых производителей. Только на OLL.TV можно легально пересмотреть такие хиты как "Игра престолов", "Настоящий детектив", "Секс и город", "Миллиарды" или наслаждаться премьерой новых сериалов одновременно со всем миром.

Идеальных систем не бывает, – говорит Виталий Чирков. – Поэтому мы будем все время ее совершенствовать и это будет бесконечный процесс, потому что мир сейчас очень быстрый. Технологии меняются и пользовательские предпочтения тоже. Вот TikTok стал спонсором Чемпионата мира по футболу. Нет, ну где TikTok, а где UEFA?! Все меняется, поэтому и нам придется постоянно меняться. И поверьте, OLL.TV может и станет лучшим сервисом Украины. Мы к этому готовы и сделаем для этого все возможное.

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Смотрите видео прямо со съемочной площадки сериала "Зломовчання" – первого украинского сериала, снятого совместно с Хорватией, для OLL.TV:

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