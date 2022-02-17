OLL.TV заключил контракт с Warner Bros

"Король Ричард", "Дюна", "Матрица" и другие блокбастеры WB уже в доступе

Теперь премьеры сразу после кинотеатров можно будет посмотреть на OLL.TV / Фото: пресс-служба

Украинская стриминговая платформа OLL.TV заключила контракт с одной из крупнейших киностудий мира Warner Bros. Теперь пользователи сервиса смогут смотреть все самые актуальные кинопремьеры, а также фильмы из обширной видеотеки компании.

Уже сегодня на платформе появились последние хиты Warner Bros. – "Матрица", "Дюна", "Множественные святые Ньюарка", "Король Ричард" и "Отряд самоубийц-2". Будут и недавно гремевшие фильмы, такие как "Джокер" и "Дюнкерк", и вечная классика – от "Интерстеллара" и "Властелина колец" до "Безумного Макса", "Шерлока Холмса" и "Великого Гэтсби".

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Напомним, что в 2021 году такой же контракт OLL.TV подписали с другим мировым киномонстром – компанией Paramount Pictures.

Премьеры сразу после кинотеатров – часть стратегии OLL.TV, направленной на максимальное удовлетворение пользовательского спроса. Учитывая непредсказуемость пандемии и действия пиратских сайтов (кстати, в подавляющем большинстве это российские ресурсы) наше естественное желание – максимально быстро, качественно и легально дать жителям нашей страны доступ к самому востребованному мировому и украинскому контенту", – комментирует контент-директор OLL.TV Виталий Чирков.

Ранее мы рассказывали, что на OLL.TV можно посмотреть "Позолоченный век".