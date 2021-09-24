Оскар-2022: от Украины на премию выдвинули фильм "Погані дороги" Натальи Ворожбит

Фильм был выбран Украинским оскаровским комитетом. Кинолента представит Украину на премии в категории "Международный полнометражный фильм"

Фильм "Погані дороги" представит Украину на "Оскаре-2022" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Новость о том, что "Погані дороги" выдвинут на премию от Украины появилась на официальной странице Украинского оскаровского комитета в Facebook.

Всего было пять фильмов-участников нацотбора на "Оскар" – ранее мы писали о каждом из них.

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Фильм получил пять голосов и дополнительно три балла, согласно правилам Украинского оскаровского комитета (за мировую премьеру на фестивале класса А, награду на фестивале класса А и рецензии в международных профильных изданиях).

О чем фильм "Погані дороги"

Художественный фильм состоит из четырех новелл. События происходят на дорогах Востока Украины в течение 2015 года. Каждая из новелл рассказывает об отношения между людьми, возникающие на фоне войны. Четыре разбитые дороги, четыре типа отношений, вопросы любви, доверия, измены, ненависти, нарушение личных границ на фоне нарушения границ государственных.

Первая история происходит на украинском блокпосту, где задерживают вооруженного директора школы, вторая история о влюбленной в украинском военного местную девушку, которую пытается сдержать ее бабушка. Третья новелла о содержании в плену украинской журналистки, и в четвертой рассказывается о том, как быстро рождается насилие: молодая девушка на своей машине сбивает курицу и хочет возместить это ее хозяевам, которые, пользуясь ситуацией, пытаются отобрать у нее все.

Какие еще фильмы участвовали в отборе

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В составе жюри в этом году было 11 членов комитета, трое из которых не имели права голосовать из-за конфликта интересов, как члены творческой группы и дистрибьютор фильмов-кандидатов.

Фильм "Блік" – 2 голоса и 2 дополнительных балла.

Фильм "Носоріг" – 1 голос и 2 дополнительных балла.

Фильм "Стоп-Земля" – ​​3 голоса и 3 дополнительных балла.

Фильм "Чому я живий" – 0 голосов и 0 дополнительных баллов.

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