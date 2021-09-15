Оскар Айзек и Джессика Честейн устроили сцену у всех на виду

13 сентября состоялась премьера одного из самых ожидаемых сериалов этой осени – "Сцены из супружеской жизни", являющегося ремейком культового фильма Ингмара Бергмана 1973 года

Кадр из сериала «Сцены из супружеской жизни» / Фото: themoviedb.org

Идея ремейка "Сцен из супружеской жизни" принадлежит Даниэлю Бергману, сыну шведского мастера. Режиссером проекта выступил Хагай Леви ("Пациенты", "Любовники"), а главные роли исполнили Оскар Айзек и Джессика Честейн, ранее уже игравшие супружескую пару в криминальной драме "Самый жестокий год".

Учитывая особую "химию" между Оскаром и Джессикой, которые дружат уже почти два десятилетия, проект можно смело назвать в числе основных претендентов на "Эмми" и "Золотой глобус". На территории Украины сериал доступен к просмотру на сервисе OLL.TV.

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Оскар Айзек и Джессика Честейн в сериале "Сцены из супружеской жизни" / Фото: themoviedb.org

В новой версии драмы действие разворачивается в современной Америке. В центре сюжета – отношения семейной пары Миры и Джонатана. Она – руководитель крупной компании, амбициозна и успешна. Он – рассудительный профессор философии, согласившийся на роль няни для их дочери. Они разводятся после 10 лет вместе, но понимают, что их чувства еще живы.

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