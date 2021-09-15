Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
iPhone13: что нового и цена iPhone13: что нового и цена ⚽ Шериф - Шахтер: онлайн 💥 Обострение на Донбассе ⚽ Интер - Реал: онлайн

Признания Пустовит

Все о Met Gala-2021

Ефремов теряет зрение

Бритни удалила Insta

МакSим впервые о коме

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Кинолента

Оскар Айзек и Джессика Честейн устроили сцену у всех на виду

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
15 сентября, 15:13
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
13 сентября состоялась премьера одного из самых ожидаемых сериалов этой осени – "Сцены из супружеской жизни", являющегося ремейком культового фильма Ингмара Бергмана 1973 года
Кадр из сериала «Сцены из супружеской жизни»
Кадр из сериала «Сцены из супружеской жизни» / Фото: themoviedb.org

Идея ремейка "Сцен из супружеской жизни" принадлежит Даниэлю Бергману, сыну шведского мастера. Режиссером проекта выступил Хагай Леви ("Пациенты", "Любовники"), а главные роли исполнили Оскар Айзек и Джессика Честейн, ранее уже игравшие супружескую пару в криминальной драме "Самый жестокий год".

Учитывая особую "химию" между Оскаром и Джессикой, которые дружат уже почти два десятилетия, проект можно смело назвать в числе основных претендентов на "Эмми" и "Золотой глобус". На территории Украины сериал доступен к просмотру на сервисе OLL.TV.

Реклама

Оскар Айзек и Джессика Честейн в сериале "Сцены из супружеской жизни"
Оскар Айзек и Джессика Честейн в сериале "Сцены из супружеской жизни" / Фото: themoviedb.org

В новой версии драмы действие разворачивается в современной Америке. В центре сюжета – отношения семейной пары Миры и Джонатана. Она – руководитель крупной компании, амбициозна и успешна. Он – рассудительный профессор философии, согласившийся на роль няни для их дочери. Они разводятся после 10 лет вместе, но понимают, что их чувства еще живы.

"Сцены из супружеской жизни"
смотрите на olltv
Смотреть

Узнайте другие новости о кино и сериалах:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Новое "голое" платье. Кендалл Дженнер на Met Gala-2021
Ближайшие события

Emmy Awards

19 cентября

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября
Украинская победа
Клип украинского режиссера стал лучшим на MTV Video Music Awards
Вау, смотреть!
Премьера уже в сентябре
"Утреннее шоу", 2 сезон
Точная дата
Сольник звезды
TVORCHI
17 сентября / 19:00
5 концертов сентября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять