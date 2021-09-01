Открывается Венецианский кинофестиваль-2021: какие фильмы покажут и как представлена Украина

С 1 по 11 сентября пройдет старейший кинофестиваль мира – Венецианский. В этом году Украина на нем представлена сразу тремя фильмами, а один из них – в основном конкурсе и будет бороться за "Золотого льва"

Венецианский кинофестиваль-2021 / Фото: Getty Images, labiennale.org

В прошлом году Венецианский кинофестиваль был единственным из всех международных киносмотров, который решили провести в полноценном формате несмотря на пандемию. Даже такие крупные кинофестивали, как Берлинский и Каннский, который считается более престижным, не смогли себе это позволить.

Реклама

В итоге в прошлом году победителем Венецианского кинофестиваля стал фильм "Земля кочевников" Хлои Чжао, которая вскоре получила за него "Оскар". И это уже не первый раз, когда Венеция становится стартом для оскаровской борьбы. Кроме того, в последние годы все больше именитых режиссеров выбирают именно Венецианский кинофестиваль для премьер своих картин. Поэтому и фильмы, которые попадают в конкурсную и внеконкурсную программы, интересны не только фестивальной аудитории, но и всем зрителям.

Что важно знать о Венецианском кинофестивале в этом году, какие украинские фильмы там покажут и какие конкурсанты стали фаворитами этого года – узнайте далее.

На остров Лидо прибывают гости

На остров Лидо уже прибыли звезда фильма-участника кинофестиваля "Параллельные матери" Пенелопа Крус, Кирстен Данст, член жюри кинофестиваля и лауреат "Оскара" Хлоя Чжао, итальянская актриса и ведущая церемонии Серена Росси, звезда фильма Паоло Соррентино "Рука Бога" Филиппо Скотти, Мэгги Джилленхолл и Питер Сарсгаард, звезда "Великой красоты" Тони Сервилло.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Реклама

Кирстен Данст / Фото: Getty Images

Хлоя Чжао / Фото: Getty Images

Серена Росси / Фото: Getty Images

Филиппо Скотти / Фото: Getty Images

Тони Сервилло / Фото: Getty Images

Фильм-открытие – драма "Параллельные матери" с Пенелопой Крус

Реклама

Новый фильм двукратного обладателя "Оскара" Педро Альмодовара снова повествует о женских судьбах. В центре сюжета – две женщины. Одна – фотограф, другая – подросток, которые в один день становятся матерями. Мы увидим не только историю их меняющейся жизни, но и их детей.

Героини фильмов Альмодовара – всегда не идеальные, но обаятельные и решительные женщины, за судьбой которых действительно интересно наблюдать. В главной роли снялась одна из любимых актрис режиссера – Пенелопа Крус. Вместе с ней сыграли: Айтана Санчес-Хихон, Милена Смит, Росси Де Пальма.

Во главе жюри – режиссер "Паразитов"

Жюри возглавил режиссер Пон Чжун Хо – обладатель "Оскара" за фильм "Паразиты". В состав жюри, которые будут оценивать фильмы основной конкурсной программы, вошли:

режиссер оскароносного фильма "Земля кочевников" и победительница Венецианского кинофестиваля в прошлом году Хлоя Чжао

бельгийская актриса и звезда фильма "Бенедетта" ("Искушение") Виржини Эфира

итальянский режиссер Саверио Костанцо

обладательница премий "Эмми" и "Грэмми" актриса Синтия Эриво

звезда сериала "Она же Грейс" актриса Сара Гадон

румынский режиссер Александр Нанэу

Режиссер фильма "Паразиты" Пон Джун Хо. Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Борьба за "Золотого льва" будет напряженной

Реклама

В основном конкурсе представлены фильмы:

Параллельные матери (Parallel Mothers), реж. Педро Альмодовар (фильм-открытие фестиваля)

Отражение (Reflection), Валентин Васянович

Мона Лиза и кровавая Луна (Mona Lisa and the Blood Moon), Ана Лили Амирпур

Иной мир (Un Autre Monde), реж. Стефан Бризе

Собачья власть (The Power of the Dog), реж. Джейн Кэмпион

Латинская Америка (America Latina), реж. Дамиано и Фабио Дьинноченцо

Событие (L’Evenement), реж. Одри Диван

Официальный конкурс (Official Competition) Гастон Дюпра и Марианна Кон

Дыра (Il Buco), реж. Микеланджело Фраммартино

Закат (Sundown), реж. Мишель Франко

Утраченные иллюзии (Illusions Perdues), реж. Ксавье Джанноли

Заблудшая дочь (The Lost Daughter), реж. Мэгги Джилленхол

Спенсер (Spencer), реж. Пабло Ларриан

Freaks Out, Габриэле Майнетти

Я смеюсь (Qui Rido Io), реж. Марио Мартоне

На работе: пропавшие 8 (On the Job: The Missing 8), реж. Эрик Матти

Не оставляю следов (Leave No Traces), реж. Ян П.Матушинский

Капитан Волконогов бежал (Captain Volkonogov Escaped), Наташа Меркулова, Алексей Чупов

Счетчик карт (The Card Counter), реж. Пол Шредер

Рука Бога (The Hand of God), реж. Соррентино

Клетка (La Caja), реж. Лоренцо Вигас

Не пропустите обзор 10 самых ожидаемых фильмов, которые покажут на Венецианском кинофестивале-2021.

От Украины – три фильма на Венецианском кинофестивале-2021

В основной конкурсной программе Венецианского кинофестиваля за"Золотого льва" будет бороться новый фильм Валентина Васяновича – драма "Відблиск". В центре сюжета – история врача-добровольца, который после возвращения из плена пытается приспособиться к мирной жизни. Режиссер Валентин Васянович уже знаком международному киносообществу. В 2019 году на Венецианском кинофестивале он одержал победу за свой фильм "Атлантида" в программе "Горизонты".

Кадр из фильма "Отражение" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

В этом году в программе "Горизонты" будет представлено сразу два украинских фильма.

Фильм "Носорог" режиссера Олега Сенцова рассказывает историю бандита, который попадает в криминальную среду 90-х в Украине. Сюжет основан на реальных событиях, а работа над фильмом началась еще в 2012 году, но была приостановлена из-за незаконного ареста режиссера российскими спецслужбами в 2014 году и дальнейшего его заключения.

На Венецианском кинофестивале покажут новый фильм Олега Сенцова / Фото: facebook.com/RhinoMovie

Также в конкурсную программу "Горизонты" вошел фильм совместного производства Словакии, Украины и Чехии – "Цензорка" Петера Керекеша. В центре сюжета – молодая женщина Леся, которая была приговорена к заключению в одной из исправительных учреждений Одессы.

Украинский фильм "Цензорка" покажут на Венецианском кинофестивале / Фото: Скриншот из YouTube

Почетные "Золотые львы" получат две легенды кинематографа

Каждый год в Венеции вручают почетные награды за вклад в развитие киноискусства. В этом году обладателем статуэтки станет режиссер культового фильма "Жизнь прекрасна" Роберто Бениньи.

Кадр из фильма "Жизнь прекрасна" / Фото: Pinterest

Почетную награду вручат и звезде серии хорроров "Хэллоуин" актрисе Джейми Ли Кертис. В этом году в рамках внеконкурсной программы будет показано продолжение слэшера – "Хэллоуин убивает" с участием актрисы.

Джейми Ли Кертис / Фото: kino-teatr.ru

Смотрите обзор самых ожидаемых премьерах года:

Читайте другие новости о кино: