Зов ада: почему новый южнокорейский сериал наделал столько шума и что о нем пишут критики

"Зов ада" неожиданно побил рекорд по количеству просмотров "Игру в кальмара". Жуткий хоррор завоевал приверженность в более чем 80 странах мира. Почему же этот проект стал популярным – читайте в материале

Рассказываем, что нужно знать о новом сериале "Зов ада". / Фото: Netflix, Imdb.com

Несколько лет назад о южнокорейских проектах мало что было слышно и, будем откровенны, их смотрели только любители. Но после победы на премии "Оскар" фильма "Паразиты" и потрясающего успеха "Игры в кальмара" – южнокорейские творения завоевали огромною приверженность во всем мире. Впрочем, это далеко не конец, ведь недавно состоялась громкая премьера сериала "Зов ада" с элементами фэнтези, ужаса и драмы. Сейчас этот проект самый популярный в мире.

"Сегодня" проанализировали сериал, собрали о нем отзывы и узнали, есть ли в нем что-то особенное

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"Зов ада": кратко о сюжете

Интересно, что у режиссера Эн Сан-Хо давно уже была идея такого сериала, однако реализовать его не удавалось из-за нехватки финансов. Создатель никак не мог найти продюсеров, которые согласились бы с ним сотрудничать. К счастью, в Южную Корею пришел Netflix, который помог решить бюджетную проблему.

Сюжет "Зова ада" оригинален и особенн. Так, в будущем люди начинают получать странные мессенджеры из потустороннего мира, где указана точная дата их смерти. После чего за ними приходят гигантские демоны в виде пепла и дыма, которые уносят жертв в ад. Все события происходят в столице Южной Кореи – Сеуле.

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Большие монстры из пепла уничтожают людей в сериале "Зов ада" / Фото: Netflix

Конечно же, на фоне этой ситуации мир охватывает тотальная паника. И здесь появляется религиозная секта "Новая правда", представители которой убеждены, что все люди – грешники, которые должны уважать закон божий, иначе их ждут ужасные наказания. А лидер группировки подстрекает последователей к устранению противников и убеждает, что знает, как с ними бороться.

Понятно, что приверженцев этой группировки сразу стало немало, однако уже через несколько лет у людей возникает большое сомнение в правдивости религиозного учения (едь по сути, участники "Новой правда" – настоящие грешники).

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"Зов ада" обошел "Игру в кальмара" и возглавил рейтинг самых популярных шоу Netflix. / Фото: Netflix

Что ж, вы думаете это обычный мистический триллер? А вот нет. В "Зове ада" обсуждается болезненная проблема Южной Кореи – большое количество сект и религиозных объединений. Так, в государстве существуют странные группировки, представители которых готовы на безумные действия ради своего верующего лидера.

Создатели проекта размышляют над вопросом: как далеко готов зайти человек, чтобы спастись от неизбежной смерти?

"Зов ада": отзывы и рейтинги

Сериал определенно произвел фурор в мире. Он даже обогнал по рейтингам "Игру в кальмара". Так, проект хвалят, но и критикуют за специфику эффектов, остроумное изображение демонов и т.д.

Рейтинг у сериала "Зов ада" довольно невысокий. / Фото: Скриншот из YouTube

На IMDb рейтинг сериала 6.8 из 10, а вот на Rotten Tomatoes – 100% свежести по рецензиям. Мы собрали топ-мыслей кинокритиков, чтобы вы поняли, стоит ли сериал смотреть вообще.

Сначала темп сериала может показаться медленным, но рассказ постепенно превращается в убедительную смесь полицейского детектива, жестокого ужаса и проницательных комментариев вокруг идей человеческих пороков, смертности, греха, справедливости и влияния СМИ, – The Age.

"Зов ада" – это сборник произведений Клайва Баркера, "Кода да Винчи" и культового японского хоррора "Звонок", – Daily Telegraph.

Обращение к разным социальным темам за такой короткий промежуток времени – сложная задача, но Эн Сан-хо извлекает максимум из своих актеров и истории, чтобы дать нам увлекательную деконструкцию общества, – The Young Folks.

Есть смысл смотреть "Зов ада", так как режиссер задействует в сюжете людей и безумное влияние страшной веры на них. А всплески сериала, которые могут удивить вас так же, как развитие сюжета, погружают в хаос. Проект демонстрирует, что, человеческая жестокость всегда страшнее, чем любые монстры, – Ник Аллен.

Часть сериала – всплеск, часть – комедия о приятеле-полицейском, а часть – о путешествиях по Святой земле. Главный персонаж "Зов ада" будто Чак Норрис в роли полицейского, который едет в Израиль со своим напарником, чтобы прибить средневекового маньяка, вырвавшего сердце раввина. С несерьезными эффектами и бессмысленными диалогами сериал, по-моему, обязательно попадет в Mystery Science Theatre 3000 (комедийный сериал Таинственный театр 3000 года, – Ред.), – EW.

Мнение автора

От себя могу добавить, как и всегда в южнокорейских проектах кровавые сцены показаны во всей красе: человек горит заживо, повсюду лежат обгоревшие кости, всюду брызги крови – это просто какой-то зомби апокалипсис.

Однако, по-моему, некоторые кадры сериала очень жестокие, вероятно, создатели перестарались. Особенно это ощутимо в эпизоде, где транслируют, как демоны жестоко душат мать-одиночку, а затем от нее остаются одни кости. Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звёзды"

Демони вбивають матір-одиначку, кадр з епізоду. / Фото: Скриншот из YouTube

Также графика оставляет желать лучшего – трое демонов-убийц выглядят как смешная пародия на Халка или Кин-Конга. Если сравнивать с "Игрой в кальмара", то этот проект значительно проигрывает. Хотя сюжет и интересен, в нем освещаются многие жизненные проблемы, но изображены они очень уж фантастически. Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звёзды"

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