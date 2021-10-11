Почему сериал Игра в кальмара так впечатлил весь мир. Мнение редакции

Этот сериал стал одним из самых популярных за всю историю стриминговой платформы Netflix. Проект побил рекорд по просмотрам в 90 странах мира, обогнав "Бриджертонов"

"Игра в кальмара" - отзыв редакции о сериале / Фото: Коллаж: Сегодня

"Игра в кальмара" – первый южнокрейский сериал, который добился такого успеха. Один из генеральный директоров Netflix Тед Сарандос заявил, что сериал "определенно станет самым успешным неанглоязычным шоу на Netflix", пишет The Mirror.

Редакция "Сегодня" уже посмотрела этот хит сезона и готова поделиться с вами впечатлениями – как позитивными, так и не очень. А смотреть этот сериал или нет – уже решать вам.

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История не далека от нашей реальности

По словам нашего редактор раздела "Звезды", Инны Петровой, эпизоды казались ей немного затянутыми и иногда хотелось, чтобы "они поскорее закончились".

Подобные отзывы, к слову, встречаются довольно часто. Особенно это касается первых двух серий, где зрителю показывают истории главных героев и их мотивы участия в "смертельной игре".

От крысиных бегов обездоленных, показанных в "Игре в кальмара", у меня остался неприятный осадок. В принципе история "убей или умри" не далека от нашей реальности, что и есть горько. Сюжет далеко не новый. Карикатурные герои практически не вызвали у меня эмоций. За исключением, разве что, несчастного молодого полицейского. Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды" Сегодня

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Инне понравилось визуальное оформление сериала, но сам проект наш редактор называет "сериалом на любителя". Такой ажиотаж "Игра в кальмара" вызван, по мнению Инны, количеством "треша", который любят многие зрители.

Оценка сериала от Инны: 6/10

"Игра в кальмара" может получить продолжение / Фото: Netflix

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Перетерпите две серии

По словам нашего SEO-специалиста Иры Наумовой, зрителю следует "немного потерпеть" и не выключать сериал после первой серии. И после второй тоже.

За первые две серии ты привыкаешь к актерам, которые идеально передают все эмоции, и ты будто становишься 457 участником этой "игры". С третьего эпизода сериал набирает обороты, эмоции, и ты пропадаешь. И твое время тоже. Волнение за игроков вас не отпустит до конца сериала. Ира Наумова Ира Наумова SEO-специалист Сегодня

Больше всего Иру поразил выбор персонажей – по сюжету главные герои играют в игры на выживание, а победитель получает огромный денежный приз, который решит все его жизненные проблемы.

Но когда ты видишь, какой образ жизни они ведут, как выживают, а некоторые приносят вред окружающим и себе, начинаешь понимать их ужасный личный выбор. Не от хорошей жизни они все там оказались. Решение, которое принял победивший в этой игре – еще раз подтверждает, что человек сам выбирает как ему прожить жизнь и выбор есть у каждого всегда. С нетерпением жду второй сезон, – говорит Ира.

Оценка сериала от Иры: 10/10

Кадр из сериала "Игра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

Это скорее драма, чем триллер

По мнению кинокритика и журналистки Кэтрин Ван Арендонк, "Игра в кальмара" напоминает "апокалипсис", с которым многие люди столкнулись в прошлом и этом году благодаря пандемии COVID-19, пишет Vulture.

И с ней нельзя не согласиться – в сериале создатели затрагивают близкие многим людям по всему миру проблемы – бедность, кредиты, безысходность, проблемы в семье и многие другие ситуации, которые усугубились благодаря коронавирусу. Не исключено, что этот момент стал ключевой причиной мегапопулярности проекта.

Я просто обожаю красивые психологические триллеры, где до самого конца сюжет держит в напряжении. Здесь же мы видим смесь всего – яркая картинка и цветовая гамма, от которой получаешь эстетическое удовольствие, драматические истории главных героев и ситуации, проявляющие человеческую сущность. Кто-то увидит тут лишь яркую картинку убийств и кровавых игр, а кому-то явно откликнется личная драма каждого из персонажей. Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Очень многие фильмы, где люди борются за свою жизнь, в том числе участвую в играх, набирают бешеную популярность во всем мире. Вспомните ту же серию фильмов "Голодные игры" с Дженнифер Лоуренс, где авторы завернули в красивую обертку нашу реальность, только слегка утрировали ее.

Социальное неравенство, борьба за выживание, жажда к соревнованию и победе всегда интересовала зрителя, который в глубине души понимает, что со всеми этими понятиями он таки или иначе сталкивается в реальной жизни.

Оценка сериала от Ани: 9/10

Кадр из сериала "Игра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

Смотреть или не смотреть "Игру в кальмара"?

Посовещавшись с редакцией, мы пришли к выводу, что если вы хотите быть в тренде и в курсе всех новинок киноиндустрии, любите как триллеры, так и драму с элементами экшена, и не понимаете, о чем мемы в соцсетях об "Игре в кальмара", тогда вам точно стоит посмотреть этот сериал.

Если же вы слишком впечатлительны, вам не нравится азиатское кино, не близки жанры триллер и экшен, то лучше отложить сериал до лучших времен или просто пропустить и дождаться второй сезон "Эмили в Париже" :)

В этом проекте нет ничего "супернового", главная идея и жизненные ситуации героев уже были показаны в других кинолентах и сериалах, но тот факт, что продукт получился качественным и увлекательным дает право нам посоветовать его к просмотру читателям.

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