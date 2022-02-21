Почему стоит посмотреть кинокомедию Большая Прогулка – объяснение Позитива

Уже 24 февраля в кинотеатрах по всей Украине стартует семейная комедия "Большая Прогулка" с поразительным актерским составом. Позитив появится на экранах в совершенно новом амплуа – артист сыграет персонажа Гену.
По словам певца, "Большая Прогулка" – это самая крутая украинская комедия, которую всем стоит посмотреть, особенно в это непростое время.
Мой персонаж мне очень нравится – это Гена, водитель бандита Хомяка. Гена мечтает быть суперзвездой, но ему нужны деньги. По сюжету я просто делаю все, что мне скажут, чтобы заработать. А также отвезти свою бабушку к подруге, – рассказал о своем экранном герое Позитив.
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Участие в "Большой Прогулке" стало знаковым событием для артиста, поскольку именно в этой комедии он сыграет свою первую большую роль. Музыкант уже снимался в сериалах и исполнял эпизодические роли в кино. Также на съемочной площадке пригодился и опыт многочисленных съемок в клипах.
По словам Позитива, работа над клипом и полнометражным фильмом существенно отличаются.
Это совсем другой опыт, другие эмоции, совсем по-другому все происходит. В театре нет возможности переснять или переделать. Но в кино всегда веселее, по сути, особенно в комедии. Сколько блуперсов мы смотрим постоянно, где актеры ошибаются – это всегда весело смотреть, а на площадке это веселее, – поделился Алексей.
Музыкант не скрывает, что без ошибок и затруднений во время съемок не обошлось, но коллеги-актеры постоянно друг друга подбадривали и поддерживали. Для Позитива самым сложным оказалось совмещать в своем графике концерты и участие в фильме. Впрочем, как признается артист, все сложности забывались, как только он заходил в кадр.
На вопрос ведущих "Ранку з Україною", почему зрителям стоит посмотреть семейную комедию "Большая прогулка", исполнитель ответил:
Чтобы увидеть позитив! Вот и все. Больше позитива – нам он нужен сейчас.
Коротко о комедии
"Большая Прогулка" – совместный проект телеканала "Украина" и FILM.UA Group, созданный при поддержке Государственного агентства Украины по кино.
В семейной комедии появится много звезд шоу-бизнеса: Елена Кравец, Юрий Ткач, Андрей Исаенко, Ирина Гатун, Михаил Жонин. А также звездные камео: VERKA SERDUCHKA с мамой и игроки футбольного клуба "Шахтер" Андрей Пятов и Евгений Коноплянка.
Сюжет комедии разворачивается вокруг двух совершенно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко. Весенними выходными они решают традиционно выбраться "на шашлыки" – судьба возводит их на одной поляне, которую каждая из семей считает "своей". Неожиданно появляется беглец-коррупционер Хомяк, спрятавший свои деньги на этой же поляне, и его водитель Гена.
Смотрите "Большую прогулку" на больших экранах с 24 февраля 2022 года!
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