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После 3-летнего перерыва слепые монстры снова напали на людей

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
13 августа, 18:47
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Через пара месяцев после триумфа в прокате на сервисе OLL.TV вышло продолжение одного из лучших хорроров десятилетия – "Тихое место 2"
Кадр из фильма "Тихое место 2"
Кадр из фильма "Тихое место 2" / Фото: themoviedb.org

Первый фильм, снятый Джон Красински в 2018 году, получил положительные отзывы критиков и полюбился зрителям. Вторую часть ждали еще в прошлом году , Но из-за пандемии ее выход в широкий прокат перенесли на 2021-й. Уже известно, что финальная часть трилогии выйдет в следующем году.

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Во втором фильме к актерскому составу во главе с потрясающей Эмили Блант присоединяется не менее потрясающий Киллиан Мерфи. Продолжение истории смотрите на OLL.TV .

Фильм "Тихое место 2" – доступен онлайн на OLL.TV
Фильм "Тихое место 2" – доступен онлайн на OLL.TV / Фото: themoviedb.org

Сюжет фильма "Тихое место 2"

Постапокалиптическое будущее. Практически все население Земли уничтожено слепыми инопланетными монстрами, которые находят своих жертв по звуку. Семь & # 39; я Эбботов вынуждена была научиться жить в полной тишине в своем убежище, но постоянно придерживаться беззвучность очень трудно и ряд ошибок приводит к тому, что пара ее членов погибает. Дело осложняется еще и тем, что у героини рождается малыш, которого заставить молчать практически невозможно. После атаки монстров на их дом, мать с тремя детьми вынуждена искать новое безопасное место ...

"Тихое место 2"
смотрите на olltv
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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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