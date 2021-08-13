После 3-летнего перерыва слепые монстры снова напали на людей

Через пара месяцев после триумфа в прокате на сервисе OLL.TV вышло продолжение одного из лучших хорроров десятилетия – "Тихое место 2"

Кадр из фильма "Тихое место 2" / Фото: themoviedb.org

Первый фильм, снятый Джон Красински в 2018 году, получил положительные отзывы критиков и полюбился зрителям. Вторую часть ждали еще в прошлом году , Но из-за пандемии ее выход в широкий прокат перенесли на 2021-й. Уже известно, что финальная часть трилогии выйдет в следующем году.

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Во втором фильме к актерскому составу во главе с потрясающей Эмили Блант присоединяется не менее потрясающий Киллиан Мерфи. Продолжение истории смотрите на OLL.TV .

Фильм "Тихое место 2" – доступен онлайн на OLL.TV / Фото: themoviedb.org

Сюжет фильма "Тихое место 2"

Постапокалиптическое будущее. Практически все население Земли уничтожено слепыми инопланетными монстрами, которые находят своих жертв по звуку. Семь & # 39; я Эбботов вынуждена была научиться жить в полной тишине в своем убежище, но постоянно придерживаться беззвучность очень трудно и ряд ошибок приводит к тому, что пара ее членов погибает. Дело осложняется еще и тем, что у героини рождается малыш, которого заставить молчать практически невозможно. После атаки монстров на их дом, мать с тремя детьми вынуждена искать новое безопасное место ...

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