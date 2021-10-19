Премьера четвертого сезона сериала Скорая: сможет ли главный герой выжить после ранения

Скоро на канале "НЛО TV" стартует новый сезон ситкома "Скорая". Изобретательные парамедики службы экстренной медицинской помощи попадут в новые комические ситуации

Премьера четвертого сезона ситкома "Скорая" / Фото: пресс-служба

Новый сезон "Скорой "- одна из самых ожидаемых и ярких осенних премьер. Зрители с нетерпением ждали развитие истории о приключениях парамедиков, потому что третий сезон закончился неожиданно и оставил открытым острый вопрос: удастся ли герою Шульге выжить после серьезного пулевого ранения, которое он получил во время вызова? Ответ на этот вопрос зрители получат уже в первой серии нового сезона.

"Скорая" – новый сезон

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Кроме того, Рита, любимая Дэна, поедет на стажировку в Германию. Однако, как отношения на расстоянии повлияют на чувства Дэна и Риты? Это станет известно уже в новых сериях.

Также к команде парамедиков присоединится новая героиня – Мелисса. Ее сыграет украинская актриса Полина Фролова, уже известная по роли Николь в третьем сезоне сериала "Заряженные".

На роль Мелиссы мы просмотрели около сотни претенденток. Совпасть мало очень много критериев: красота, комедийность, возраст, ум. Почти все это было у Полины. Несмотря на юный возраст и небольшой опыт съемок, она не испугалась других звезд "Скорой" и проявила себя достаточно хорошо. Уверены, ее персонаж понравится нашему зрителю, – делятся режиссер-постановщик сериала Александр Богданенко и продюсер Вячеслав Дергачев.

Новую героиню Мелиссу сыграет Полина Фролова / Фото: пресс-служба

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Также в "Скорой" зрители увидят уже хорошо знакомых героев: главного врача Спартака Сергеевича, патологоанатома Сережу, врача приемного отделения Виталину. Смотрите новый сезон ситкома "Скорая" 25 октября по будням в 19:00 на телеканале НЛО TV.

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