Премьера криминальной драмы Место под солнцем: почему главную героиню обвиняют в убийстве

25 октября в 21:00 в эфире телеканала "Украина" состоится премьера 16-серийной остросюжетной мелодрамы "Место под солнцем" – какие интриги придется распутывать героям нового сериала

Премьера мелодрамы "Место под солнцем" / Фото: пресс-служба

Предательство любимого человека разделило жизнь Марты, девушки из провинциального городка, на до и после. Ее несправедливо обвиняют в убийстве, и она вынуждена бежать из родного города. Случайное знакомство с Дмитрием приводит Марту в столицу, в богатый дом его отца – кандидата в столичные мэры Игоря Парфенова.

Марта – флакончик с сывороткой правды. Она попадает к грешникам и невинно, нечаянно раскрывает их тайны. Надев на себя маску, она пришла, чтобы снять ее с других. Марта проходит путь к себе через страсти, любовь и интриги, – сказала Татьяна Ратникова о своей героине.

Актриса Татьяна Ратникова в сериале сыграет главную героиню Марфу / Фото: пресс-служба

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Каждый из членов, казалось бы, благополучной семьи прячет собственные скелеты в шкафу. А Марта, вынужденная жить в этом доме под чужим именем, неожиданно окажется в центре большой и серьезной игры, в которой замешаны деньги, сведение личных счетов, а также финансовые аферы и, конечно же, человеческие страсти.

Для моего героя самое важное – добиться цели. Причем средства не имеют значения. Он идет напролом и этим нравится мне как персонаж, над которым любопытно работать. Негодяев всегда интереснее воплощать, – поделился актер Андрей Фединчик.

Он играет банкира Волкова, который проворачивает через банк с главным героем его темные денежные аферы.

Андрей Фединчик сыграет негативного героя / Фото: пресс-служба

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В доме кандидата в столичные мэры Марта знакомится с пасынком Парфенова. У Алексея непростая судьба, он уже давно ведет скрытую войну с главой семейства.

На пути Алексея встречается много препятствий, которые он преодолевает. А вот достойно или нет – это уже решать зрителям. Мне очень интересно "копаться" в персонаже, искать что-то общее с ним и в чем-то не соглашаться, – сказал актер Кирилл Кузнецов, сыгравший пасынка главного героя.

Актер Кирилл Кузнецов сыграет пасынка главного героя / Фото: пресс-служба

Можно сказать, что наш фильм о том, сколько всего происходит в пределах одной семьи: тут любовь, поддержка, предательства, тайны, недоверие к самым близким, обман, жажда власти. В этой истории нет четкого разделения на хороших и плохих, у каждого есть свои темные пятна, – рассказал режиссер картины Алина Чеботарева.

Примечательно, мелодрама будет идти только в телевизионном эфире канала "Украина" без параллельной трансляции в YouTube.

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