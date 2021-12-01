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Премьера продолжения Секса в большом городе все ближе – смотрим первый трейлер сериала

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
1 декабря, 08:51
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Поклонники ждали продолжения легендарного сериала 17 лет! Уже 9 декабря Кэрри, Шарлотта и Миранда воссоединятся
Новые кадры из продолжения сериала "Секс в большом городе"
Новые кадры из продолжения сериала "Секс в большом городе" / Фото: Скриншот из YouTube

В Сети показали новые кадры из сериала And Just Like That (И просто так) – продолжения "Секса в большом городе.

В видео появились три из четырех главных героинь — Кэрри, Миранда и Шарлотта В ролике также можно увидеть Мистера Бига и новую героиню – — стендап-комика Че Диаз.

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Стоит отметить, украинцы смогут увидеть премьеру продолжения сериала одновременно со всем миром.

Что будет в продолжении

По словам создателей, зрители увидят мегаполис в разгар пандемии, будут новые герои, новые приключения нью-йоркских модниц и новые встречи со старыми любовниками. На смену Саманте пришли две героини: сильная, влиятельная афроамериканка и женщина-азиатка. Сам сюжет до сих пор остается интригой. Разведется ли Кэрри с мужчиной ее мечты мистером Бигом – тоже неясно. Но что известно точно – это будет история уже трех главных героинь после 50-ти. Они, как и прежде, остаются лучшими подругами.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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