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Приквела Игры Престолов не будет? НВО отказалась от сериала

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
2 декабря, 11:29
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В 2018 году американская компания потратила на пилотную серию первого приквела сериала 30 млн долларов. Впрочем, от проекта отказались и соответственно его не было на экранах
HBO отказалась от первого приквела "Игры престолов" еще в 2018 году.
HBO отказалась от первого приквела "Игры престолов" еще в 2018 году. / Фото: Скриншот из YouTube

Сейчас на слуху у всех южнокорейский сериал "Зов ада", но зрители до сих пор не забыли о культовом сериале "Игра престолов", который закончился, по мнению критиков, неоднозначно. Так, в заключительном эпизоде были неожиданные смерти и удивительный финал.

Экс-руководитель WarnerMedia Роберт Гринблатт признался, что три года назад HBO отменил первый приквел сериала после того, как потратили на его пилот 30 млн долларов, об этом сообщает Insider .

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Спин-офф должен был называться "Долгая ночь". Сюжет разворачивался примерно за 10 тысяч лет до событий "Игры престолов" и охватывал бы период, когда Белые ходоки вторглись в Вестерос.

Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала "Игра престолов" / Фото: themoviedb.org

В проекте должны были сниматься Джош Уайтхаус ("Девушка из долины"), Джейми Кэмпбелл Бауэр ("Суини Тодд, демон-парикмахер из Флит-стрит"), Джорджи Хенли ("Хроники Нарнии") и Наоми Эки ("Леди Макбет").

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В конце концов, от этого приквела решили отказаться, уже когда он был на этапе производства.

Так, после просмотра отрывка из пилота Гринблатт честно поделился своими мыслями с контент-директором HBO Кейси Блойсом:

Они потратили более 30 млн долларов на пилот приквела, который был в производстве, когда я только пришел туда. И когда я увидел его отрывок, я сказал Кэйси: Это просто не сработает, и я не думаю, что это соответствует обещаниям оригинального сериала". И он не отрицал, что на самом деле было большим облегчением, – вспомнил Гринблатт.

"Игра престолов"
"Игра престолов" / Фото: Instagram

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Напомним, что о желании создать приквел "Игры престолов" в HBO публично заговорили еще в 2017 году. Неудивительно, что фаны с нетерпением ждали и до сих пор ждут появления нового рассказа.

И все же компания покажет спин-офф, однако он будет называться "Дом Дракона". Известно, что он будет состоять из 10 серий.

Действие сюжета будет происходить за несколько сотен лет до событий "Игры престолов", а в центре истории окажется династия Таргариенов.

Соавторами сценария по книге Джорджа Мартина выступают Райан Кондал ("Ремпейдж") и Мигель Сапочник, снявший несколько эпизодов пятого, шестого и восьмого сезонов "Игры престолов".

Смотрите тизер "Дома дракона":

В проекте мы сможем увидеть Стива Туссена ("Морской Змей"), Оливию Кук (Алисента Хайтауэр), Эмму Д`Арси (Рейнир Таргариен), Риса Иванс (Отто Хайтауэр) и других. Вероятно, этот рассказ будет также насыщенным с множеством боями, историями любви и прочего.

Сам Гринблатт отметил, что в "Доме Дракона" дела обстоят хорошо и он в процессе разработки.

Ожидается, что премьера приквела состоится в 2022 году. Сам "Дом Дракона" начали снимать еще в апреле этого года.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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