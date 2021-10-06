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Продолжение "Секса в большом городе": все, что нужно знать о сериале

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
6 октября, 14:40
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And Just Like That – следующая глава культового сериала "Секс в большом городе", совсем скоро выйдет на HBO Max
Продолжение сериала "Секс в большом городе" выйдет в конце 2021 года
Продолжение сериала "Секс в большом городе" выйдет в конце 2021 года / Фото: HBO

Легендарный сериал "Секс в большом городе" вышел на экраны в 1998 году и обрел сумасшедшую популярность. Главными героинями стали женщины за 30, жизнь каждой из них вдохновляла зрителей. Спустя более чем 15 лет, шоу не утратило свою актуальность: сериал пересматривают, разбирают цитаты, и... снимают продолжение.

Новая глава жизни героинь раскроется в сериале And Just Like That. Создатели интригуют поклонников уже больше полугода, ведь все детали шоу до конца не раскрываются. Что на данный момент известно о сериале – рассказываем.

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Дата выхода продолжения "Секса в большом городе"

Съемки продолжения "Секса в большом городе"
Съемки продолжения "Секса в большом городе" / Фото: Скриншот из YouTube

Платформа HBO Max анонсировала, что релиз сериала состоится в декабре 2021 года. Точная дата не названа, но ждать уже осталось немного.

Планируется, что первый сезон будет состоять из десяти эпизодов, каждый из которых будет длиться по 30 минут.

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Сюжет

На съемках продолжения сериала "Секс в большом городе" (And Just Like That...)
На съемках продолжения сериала "Секс в большом городе" (And Just Like That...) / Фото: Скриншот из YouTube

Как гласит официальный синопсис, Кэрри, Миранда и Шарлотта пройдут трудный путь от сложностей в жизни в 30 лет и до решения еще более непростых вопросов в 50 лет. Все это заставляет нас задуматься еще глубже, чем Кэрри Брэдшоу во время "ночной смены" за компьютером.

Подробностей, конечно, мало. Скорее всего, мы узнаем, что случилось с карьерой Кэрри Бредшоу, как изменились ее отношения с друзьями Мирандой и Шарлоттой, которые стали матерями девочек подростков. Также вероятно появятся отсылки к пандемии, которая тоже оказала влияние на жизни всех персонажей.

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Как известно, Ким Кэтролл, сыгравшая Саманту Джонс, не возвращается в продолжении. Но уже появились слухи, что ее заменит новенькая - Николь Ари Паркер, которая засветилась на съемках. Она сыграет Лизу Тодд Уэкслер, маму троих детей и режиссера-документалиста.

В продолжении "Секса в большом городе" Ким Кэттролл заменит Николь Ари Паркер
В продолжении "Секса в большом городе" Ким Кэттролл заменит Николь Ари Паркер / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

В продолжении успел сняться и Уилли Гарсон – тот самый друг-гей Кэрри Бредшоу – Стэнфорд Блэтч. К сожалению, актер ушел из жизни в сентябре этого года.

Сара Джессика Паркер и Уилли Гарсон на съемках продолжения "Секса в большом городе"
Сара Джессика Паркер и Уилли Гарсон на съемках продолжения "Секса в большом городе" / Фото: Getty Images

Вернется к своей роли Мистера Бига и Крис Нот. Без финансиста и по-совместительству возлюбленного Кэрри Бредшоу сложно представить сериал. Конечно, за 17 лет многое в их отношениях, которые можно смело назвать токсичными, изменилось. Поэтому еще более любопытно будет наблюдать за ними.

Крис Нот и Сара Джессика Паркер в образах Мистера Бига и Кэрри Брэдшоу
Крис Нот и Сара Джессика Паркер в образах Мистера Бига и Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images

Смотрите новый тизер перезапуска "Секса в большом городе":

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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