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Расследование окажется в тупике в третьей серии криминальной драмы "Зломовчання"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
21 декабря, 17:56
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Третья серия криминальной драмы "Зломовчання" не перестает удивлять неожиданными сюжетными поворотами и поступками главных героев, но еще не все секреты открыты
В главных ролях "Зломовчання" - Ксения Мишина и Горан Богдан
В главных ролях "Зломовчання" - Ксения Мишина и Горан Богдан / Фото: пресс-служба

Новая серия еще больше запутывает зрителя. Казалось бы, что сюжет истории довольно простой и прийти к разгадке просто. Однако, это совсем не так.

Осторожно, в материале спойлеры!

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Во второй серии мы уже узнали, кто стал третьей жертвой серийного убийцы и кто причастен к исчезновению девушек-подростков в Киеве.

Что ждет в третьем эпизоде "Зломовчання"?

Приготовьтесь к тому, что вам откроются новые (и весьма неожиданные) черты главных героев. Каждый из них преследует личные мотивы и своими методами пытается достичь желаемого, и не всегда они учитывают интересы окружающих. Будьте готовы к тому, что не все положительние персонажи могут оказаться такими на самом деле.

Уверена, что впереди нас ждет еще более неожиданный поворот истории и мы узнаем, какие скелеты хранятся в шкафах у персонажей "Зломовчання".

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Кадр из сериала "Зломовчання"
Кадр из сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Сюжет третьей серии "Зломовчання"

Смерть Кати в Хорватии становится настоящий шоком для семьи Ольги Романченко. Бизнеследи уверена, что гибель все же девушки не случайна и в ней замешан кто-то еще. Только вот сестра Ольги винит ее в гибели дочери – ведь девочка всегда больше была привязана к тете и могла бросить мать и уехать в Хорватию.

Кадр из сериала "Зломовчання"
Кадр из сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

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Также считают и в полиции Осиека. Девчока-подросток сбежала из Украины, чтобы приехать в гости к родственникам. Вот только почему ее нашли мертвой и причем здесь две другие несовершеннолетние жертвы – загадка.

Детектив из Осиека Владимир способен разгадать и эту запутанную историю, если бы не личная трагедия. Смерть матери выбивает полицейского из колеи – он нападает на главного подозреваемого, хамит коллегам и обвиняет бывшую жену в смерти близкого человека.

Еще одной каплей становится то, что журналист Стрибор теперь сотрудничает с Ольгой Романченко, которая уверена, что полиция не готова полноценно вести расследование.

Кадр из сериала "Зломовчання"
Кадр из сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

История о загадочных смертях трех девушек-подростков снова заходит в тупик. К тому же, главный подозреваемый оказывается в больнице с многочисленными травмами сразу после того, как Владимир привозит его домой.

Третью серию "Зломовчання"
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Ранее, создатели сериала рассказали, почему пригласили на главную роль именно Ксению Мишину и как актриса справилась с образом бизнес леди.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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