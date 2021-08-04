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Римма Зюбина призналась, почему ушла из театра, в котором служила 22 года

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
4 августа, 17:17
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30 августа на телеканале "Украина" состоится премьера ситкома "Люся Интерн", где главную роль сыграла актриса Римма Зюбина. Она откровенно рассказала в программе "Зірковий шлях", кто ее оклеветал
Римма Зюбина призналась, почему ушла из театра, в котором играла 22 года
Римма Зюбина призналась, почему ушла из театра, в котором играла 22 года / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Главная героиня сериала "Люся Интерн", которую сыграла Римма Зюбина, решила кардинально изменить свою жизнь. Так получилось, что в карьере актрисы тоже произошли перемены. Правда, это случилось до участия в проекте.

По словам актрисы, ее отстранили от роли, которую она играла 15 лет. К тому же этот спектакль много лет назад поставил ее муж – известный театральный режиссер Станислав Моисеев:

Я работала 22 года в театре на Прорезной, 17. Я обратилась с вопросом, почему я не играю, почему в расписании меня нет один месяц, второй, третий.

Оказывается, Римма Зюбина осталась без ролей из-за того, что кто-то распустил про нее слухи:

Я сказала, что не делала этого, я так никогда себя не вела, я не могла себе этого позволить, это неправда.

Ее оклеветали, и Римма Зюбина даже знает, кто этот человек. Однако она не стала разбираться и ушла из театра.

Римма Зюбина сыграла главную роль в сериале "Люся Интерн"
Римма Зюбина сыграла главную роль в сериале "Люся Интерн" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Спустя год она простила бывшего коллегу и даже поздравила его с днем рождения. Актриса написала, что не знает, почему он ее оклеветал:

Наверное, у тебя были свои причины для этого. Но я все равно считаю тебя гениальным. Потому что с тобой прошло так много жизни на сцене. Конечно, ты можешь послать меня на три буквы. Мне просто важно, чтобы ты прочитал это и знал, что я тебя все равно люблю.

Актриса ушла из театра, а в 2021 году стала сниматься в комедийном сериале, получив главную роль. Ее героиня не побоялась рискнуть и начать все сначала:

Люся не боится и живет так, как она давно мечтала. Моя героиня мне очень близка своим непобедимым характером.

Смотрите также видео, как телеканал "Украина" представил новый сериал "Сага":

Ранее мы сообщали, что актриса Римма Зюбина снова пошла учиться и стала интерном.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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